ПАМЯТИ ГЕРОЯ АБХАЗИИ ВЯЧЕСЛАВА ЭШБА

Сухум. 13 марта 2024. Абхазия-Информ . Сегодня Герою Абхазии, генерал-майору Эшба Вячеславу Ахметовичу исполнилось бы 75 лет. Военнослужащие Вооруженных Сил, его сослуживцы и боевые товарищи, с глубоким прискорбием восприняли весть о его кончине. В его лице Родина потеряла еще одного истинного патриота, выдающегося сына абхазского народа.

Все, кто общался с Вячеславом Ахметовичем, отмечают, что он никогда не искал легкой жизни.

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Вячеслав Ахметович Эшба родился 13 марта 1949 года в селе Дурипш, Гудаутского района. В 1966 году окончил Дурипшскую школу. В 1970 окончил Егорьевское авиационно-техническое училище имени В. П. Чкалова, в 1973 – Кременчугское лётное училище. С 1973 по 1978 годы работал в Сухумском объединенном авиационном отряде на должностях второго пилота и командира самолетов АН-2, ТУ-134.

В 1983 году Вячеслав Эшба окончил Ленинградскую академию гражданской авиации по специальности «инженер-пилот». С 1983 по 1987 годы работал в Сухумском объединенном авиационном отряде на должностях пилота-инструктора, командира авиационной эскадрильи. С 1987 по 1992 годы он в должности командира авиационного отряда.

С первых дней Отечественной войны народа Абхазии, встав на защиту Отечества, выполнял боевые задачи. С августа 1992 по январь 1993 года занимал должность командира транспортного авиационного отряда. Выполнял полеты для доставки оружия и боеприпасов на Восточный фронт, а также боевые вылеты с целью поражения живой силы и техники противника. На его счету более 83 боевых вылета.

Те, кто был рядом с ним в тяжелые для Абхазии времена, не раз отмечали, что Вячеслав Ахметович один из тех, которые всегда впереди. В 1993 году за боевые заслуги перед Отечеством Вячеслав Эшба был удостоен высокого звания «Герой Абхазии».

Тесно связана судьба Вячеслава Ахметовича со становлением абхазской боевой авиации.

В послевоенные годы, находясь на должности командующего Военно-Воздушными Силами (с 1993 по 2003 годы) он, в 1997 году принимал участие ликвидации диверсионных групп в Гулрыпшском районе, в октябре 2001 года в антитеррористической операции в Кодорском ущелье и освобождении Верхней части Кодорского ущелья в августе 2008 года.

С 2003 по 2004 год Вячеслав Ахметович в должности Министра обороны Республики Абхазия.

С 2005 по 2009 годы Вячеслав Эшба – командующий Военно-воздушными силами страны.

С 2009 года работал Генеральным директором «Сухумского международного аэропорта».

На всех должностях, он всегда следовал высоким принципам служения родине и народу, эффективно решал сложные и масштабные задачи по развитию авиации Абхазии.

С небом была связана вся его жизнь. Его компетентность, организаторские способности, целеустремленность и решительность заслуживали большого уважения и являются достойным примером. Всегда аргументированная и взвешенная позиция, касающаяся защиты стратегических интересов государства, снискали ему уважение и авторитет среди высшего руководства, офицерского корпуса и всего личного состава Вооруженных Сил.

До последнего дня он стоял в строю, служил своей стране. Большая заслуга Вячеслава Ахметовича в деле воспитания и подготовки летного состава Военно-воздушных Сил. Его внимание, отеческая любовь и постоянная забота о молодых летчиках оставили после себя самые светлые и теплые воспоминания.

Высокие профессиональные навыки Вячеслава Эшба, его активная жизненная позиция будут служить примером для многих офицеров. В его делах и поступках мы видим лучшие традиции служения Отечеству.