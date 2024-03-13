 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024

ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО

Сухум. 14 января 2024. Абхазия-Информ. Западные спонсоры финансируют ряд «независимых информационных проектов» в Абхазии, которые…
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
«ОФИЦИАЛЬНАЯ АБХАЗИЯ», ЧТО ЭТО ТАКОЕ И ЧТО ОНА ЗНАЧИТ ДЛЯ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ?
октября 31 2023
«ОФИЦИАЛЬНАЯ АБХАЗИЯ», ЧТО ЭТО ТАКОЕ И ЧТО ОНА ЗНАЧИТ ДЛЯ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ?

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Март 2024 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПАМЯТИ ГЕРОЯ АБХАЗИИ ВЯЧЕСЛАВА ЭШБА

Новости Среда, 13 марта 2024 20:18
Оцените материал
(0 голосов)
ПАМЯТИ ГЕРОЯ АБХАЗИИ ВЯЧЕСЛАВА ЭШБА

Сухум. 13 марта 2024. Абхазия-Информ. Сегодня Герою Абхазии, генерал-майору Эшба Вячеславу Ахметовичу исполнилось бы 75 лет. Военнослужащие Вооруженных Сил, его сослуживцы и боевые товарищи, с глубоким прискорбием восприняли весть о его кончине. В его лице Родина потеряла еще одного истинного патриота, выдающегося сына абхазского народа.

Все, кто общался с Вячеславом Ахметовичем, отмечают, что он никогда не искал легкой жизни.

***

Вячеслав Ахметович Эшба родился 13 марта 1949 года в селе Дурипш, Гудаутского района. В 1966 году окончил Дурипшскую школу. В 1970 окончил Егорьевское авиационно-техническое училище имени В. П. Чкалова, в 1973 – Кременчугское лётное училище. С 1973 по 1978 годы работал в Сухумском объединенном авиационном отряде на должностях второго пилота и командира самолетов АН-2, ТУ-134.

В 1983 году Вячеслав Эшба окончил Ленинградскую академию гражданской авиации по специальности «инженер-пилот». С 1983 по 1987 годы работал в Сухумском объединенном авиационном отряде на должностях пилота-инструктора, командира авиационной эскадрильи. С 1987 по 1992 годы он в должности командира авиационного отряда.

С первых дней Отечественной войны народа Абхазии, встав на защиту Отечества, выполнял боевые задачи. С августа 1992 по январь 1993 года занимал должность командира транспортного авиационного отряда. Выполнял полеты для доставки оружия и боеприпасов на Восточный фронт, а также боевые вылеты с целью поражения живой силы и техники противника. На его счету более 83 боевых вылета.

Те, кто был рядом с ним в тяжелые для Абхазии времена, не раз отмечали, что Вячеслав Ахметович один из тех, которые всегда впереди. В 1993 году за боевые заслуги перед Отечеством Вячеслав Эшба был удостоен высокого звания «Герой Абхазии».

Тесно связана судьба Вячеслава Ахметовича со становлением абхазской боевой авиации.

В послевоенные годы, находясь на должности командующего Военно-Воздушными Силами (с 1993 по 2003 годы) он, в 1997 году принимал участие ликвидации диверсионных групп в Гулрыпшском районе, в октябре 2001 года в антитеррористической операции в Кодорском ущелье и освобождении Верхней части Кодорского ущелья в августе 2008 года.

С 2003 по 2004 год Вячеслав Ахметович в должности Министра обороны Республики Абхазия.

С 2005 по 2009 годы Вячеслав Эшба – командующий Военно-воздушными силами страны.

С 2009 года работал Генеральным директором «Сухумского международного аэропорта».

На всех должностях, он всегда следовал высоким принципам служения родине и народу, эффективно решал сложные и масштабные задачи по развитию авиации Абхазии.

С небом была связана вся его жизнь. Его компетентность, организаторские способности, целеустремленность и решительность заслуживали большого уважения и являются достойным примером. Всегда аргументированная и взвешенная позиция, касающаяся защиты стратегических интересов государства, снискали ему уважение и авторитет среди высшего руководства, офицерского корпуса и всего личного состава Вооруженных Сил.

До последнего дня он стоял в строю, служил своей стране. Большая заслуга Вячеслава Ахметовича в деле воспитания и подготовки летного состава Военно-воздушных Сил. Его внимание, отеческая любовь и постоянная забота о молодых летчиках оставили после себя самые светлые и теплые воспоминания.

Высокие профессиональные навыки Вячеслава Эшба, его активная жизненная позиция будут служить примером для многих офицеров. В его делах и поступках мы видим лучшие традиции служения Отечеству.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Среда, 13 марта 2024 20:19

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ПОДПИСАН МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ ГОСКОМСПОРТА АБХАЗИИ И ФЕДЕРАЦИЕЙ ПАРАШЮТНОГО СПОРТА РОССИИ В АБХАЗИИ ПРОЙДЕТ МОЛОДЕЖНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «АБХАЗИЯ – РОССИЯ – БЕЛАРУСЬ» »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.