В АБХАЗИИ ПРОЙДЕТ МОЛОДЕЖНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «АБХАЗИЯ – РОССИЯ – БЕЛАРУСЬ»

Сухум. 13 марта 2024. Абхазия-Информ . СУХУМ, 13 марта. /ТАСС/. Трехсторонний молодежный фестиваль «Абхазия – Россия – Беларусь» планируется провести в Абхазии до конца 2024 года, что позволит дополнительно укрепить диалог между молодежью трех стран. Об этом сказал глава МИД Абхазии Инал Ардзинба на встрече с руководителем представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрием Федотовым.

«Всемирный фестиваль молодежи в Сириусе прошел на высоком уровне, имел возможность пообщаться там с представителями российских, белорусских молодежных организаций. Молодые люди подходили, интересовались нашей страной, культурой с тем, чтобы посетить нашу страну. Мы сейчас прорабатываем идею проведения в текущем году в Абхазии трехстороннего молодежного фестиваля в формате «Абхазия – Россия – Беларусь», пригласить молодежные организации из России и Белоруссии и организовать дискуссионную площадку с элементами культуры, спорта», – сказал Ардзинба.

По мнению главы МИД, проведение трехстороннего фестиваля в Абхазии может стать ярким мероприятием, которое позволило бы дополнительно укрепить диалог между молодежными сообществами трех стран.