 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024

ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО

Сухум. 14 января 2024. Абхазия-Информ. Западные спонсоры финансируют ряд «независимых информационных проектов» в Абхазии, которые…
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
«ОФИЦИАЛЬНАЯ АБХАЗИЯ», ЧТО ЭТО ТАКОЕ И ЧТО ОНА ЗНАЧИТ ДЛЯ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ?
октября 31 2023
«ОФИЦИАЛЬНАЯ АБХАЗИЯ», ЧТО ЭТО ТАКОЕ И ЧТО ОНА ЗНАЧИТ ДЛЯ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ?

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Март 2024 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ТУРОПЕРАТОРЫ РАССКАЗАЛИ ТУЛЯКАМ О ТОПОВЫХ МЕСТАХ ДЛЯ ОТДЫХА В АБХАЗИИ

Новости Среда, 13 марта 2024 20:29
Оцените материал
(0 голосов)
ТУРОПЕРАТОРЫ РАССКАЗАЛИ ТУЛЯКАМ О ТОПОВЫХ МЕСТАХ ДЛЯ ОТДЫХА В АБХАЗИИ

Сухум. 13 марта 2024. Абхазия-Информ. Бронирование отдыха в Абхазии становится все более популярно, и эксперты по туризму перечислили самые лучшие места для семейного отдыха в этой стране. Об этом сообщает издание 93.ru. Прежде всего, для отдыха они советуют Пицунду, где сезон начинается в начале июня и длится до октября. Пляжи там почти все галечные, береговая полоса довольно широкая, а вход в воду удобен. Самый известный пляж курорта Центральный у «Курорта Пицунда», кроме того, прекрасным вариантом является отдых у Соснового Бора на Кипариске. В сосновом лесу, подходящем прямо к берегу, можно легко найти удобное место с тенью.

Лучшие для семейного отдыха на этом курорте места – пансионаты «Курорт Пицунда», «Сосновая роща», а также «Литфонд», санаторий «Самшитовая роща», а кроме того, клубный отель «Дельфин» и отель «Золотые пески».

Также для отдыха советуют курортный поселок Цандрыпша, который расположен всего лишь в нескольких километрах от границы России и Абхазии. Пляжи там - песчано-галечные. Особенно популярным там является пляж «Белые скалы», где большие камни почти не нагреваются даже в очень жаркую погоду.

Туристам рекомендуется отдыхать там в отеле Art Hotel, гостевом доме «Шале у моря», а также в отеле «Гости Кавказа» и гостинице «Белые Скалы».

Отдых в Гаграх был знаменит на весь Советский Союз, и россияне сейчас также активно выбирают это место. Это не только морской курорт, но и место санаторного лечения. Среди бесплатным пляжей очень популярен «Центральный», который имеет пологий вход в воду.

Имеется в Гаграх аквапарк, рынки и кафе, набережная и прекрасный парк. В Старой Гагре прекрасные пляжи, которые на 40–50 метров шириной покрыты галькой и изредка песком.

Отдыхать там стоит, по мнению экспертов, в пансионате «Сан-Марина», доме отдыха «Солнечный», Amra Park Hotel & Spa, а также семейном клубном отеле «Аквамарин», а кроме того, в отелях Alex Resort & SPA Hotel, Aquamarine Family Club Hotel, A. V. Sokol.

В столице Абхазии Сухуме имеется много пляжей на любой выбор. Среди лучших – отсыпанный песком «Мокко» (называется еще Синопский пляж) протяженностью около 2 километров. Кроме того, россиянам подойдут и «Центральный», «Агудзерский», «Маяк».

Отдых в столице страны советуют в двух пансионатах – «Айтар» и «Кяласур», а также отелях «Интер-Сухум» и «Страна Души».

Центральный пляж еще одного популярного курорта Гудауты тянется на 2 километра, его ширина составляет 40–60 метров. В ряде мест галька может чередоваться с песком. Рядом расположен прекрасный парк с аттрационами.

Советуют для отдыха туристам отели «Золотой якорь», Sea Place, Villa Primorskoe, а также «Папа-Дом», «Эко Папа», «Волга».

Всегда был популярен у туристов и курорт Новый Афон, лучшие пляжи расположены в районе Приморского парка. Их протяженность – до километра, ширина составляет до 20-25 метров. Галька на них – средних размеров, а спуск в воду плавный.

Отдыхать там советуют в отелях Green Terrace, «Анакопия Клаб», а также парк-отеле Manresa Resort.

Прочитано 13 раз Последнее изменение Среда, 13 марта 2024 21:02

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В АБХАЗИИ ПРОЙДЕТ МОЛОДЕЖНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «АБХАЗИЯ – РОССИЯ – БЕЛАРУСЬ» В ТПП ОБСУДИЛИ ПРОБЛЕМЫ ЖЕНСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.