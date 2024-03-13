ТУРОПЕРАТОРЫ РАССКАЗАЛИ ТУЛЯКАМ О ТОПОВЫХ МЕСТАХ ДЛЯ ОТДЫХА В АБХАЗИИ

Сухум. 13 марта 2024. Абхазия-Информ . Бронирование отдыха в Абхазии становится все более популярно, и эксперты по туризму перечислили самые лучшие места для семейного отдыха в этой стране. Об этом сообщает издание 93.ru. Прежде всего, для отдыха они советуют Пицунду, где сезон начинается в начале июня и длится до октября. Пляжи там почти все галечные, береговая полоса довольно широкая, а вход в воду удобен. Самый известный пляж курорта – Центральный у «Курорта Пицунда», кроме того, прекрасным вариантом является отдых у Соснового Бора – на Кипариске. В сосновом лесу, подходящем прямо к берегу, можно легко найти удобное место с тенью.

Лучшие для семейного отдыха на этом курорте места – пансионаты «Курорт Пицунда», «Сосновая роща», а также «Литфонд», санаторий «Самшитовая роща», а кроме того, клубный отель «Дельфин» и отель «Золотые пески».

Также для отдыха советуют курортный поселок Цандрыпша, который расположен всего лишь в нескольких километрах от границы России и Абхазии. Пляжи там - песчано-галечные. Особенно популярным там является пляж «Белые скалы», где большие камни почти не нагреваются даже в очень жаркую погоду.

Туристам рекомендуется отдыхать там в отеле Art Hotel, гостевом доме «Шале у моря», а также в отеле «Гости Кавказа» и гостинице «Белые Скалы».

Отдых в Гаграх был знаменит на весь Советский Союз, и россияне сейчас также активно выбирают это место. Это не только морской курорт, но и место санаторного лечения. Среди бесплатным пляжей очень популярен «Центральный», который имеет пологий вход в воду.

Имеется в Гаграх аквапарк, рынки и кафе, набережная и прекрасный парк. В Старой Гагре прекрасные пляжи, которые на 40–50 метров шириной покрыты галькой и изредка песком.

Отдыхать там стоит, по мнению экспертов, в пансионате «Сан-Марина», доме отдыха «Солнечный», Amra Park Hotel & Spa, а также семейном клубном отеле «Аквамарин», а кроме того, в отелях Alex Resort & SPA Hotel, Aquamarine Family Club Hotel, A. V. Sokol.

В столице Абхазии Сухуме имеется много пляжей на любой выбор. Среди лучших – отсыпанный песком «Мокко» (называется еще Синопский пляж) протяженностью около 2 километров. Кроме того, россиянам подойдут и «Центральный», «Агудзерский», «Маяк».

Отдых в столице страны советуют в двух пансионатах – «Айтар» и «Кяласур», а также отелях «Интер-Сухум» и «Страна Души».

Центральный пляж еще одного популярного курорта Гудауты тянется на 2 километра, его ширина составляет 40–60 метров. В ряде мест галька может чередоваться с песком. Рядом расположен прекрасный парк с аттрационами.

Советуют для отдыха туристам отели «Золотой якорь», Sea Place, Villa Primorskoe, а также «Папа-Дом», «Эко Папа», «Волга».

Всегда был популярен у туристов и курорт Новый Афон, лучшие пляжи расположены в районе Приморского парка. Их протяженность – до километра, ширина составляет до 20-25 метров. Галька на них – средних размеров, а спуск в воду плавный.

Отдыхать там советуют в отелях Green Terrace, «Анакопия Клаб», а также парк-отеле Manresa Resort.