В ТПП ОБСУДИЛИ ПРОБЛЕМЫ ЖЕНСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Сухум. 13 марта 2024. Абхазия-Информ . В Торгово-промышленной палате Абхазии состоялась встреча с представителями Некомерческого партнерства «Ассоциации женщин предпринимателей Абхазии» на тему «Женщины в бизнесе: меры поддержки и возможности для самореализации».

Перед началом мероприятия, его участниц поздравили с прошедшим праздником – Международным женским днем 8 марта и преподнесли цветы.

Открывая встречу, вице-президент палаты Лана Киут подчеркнула, что женщины играют серьезную роль в развитии экономики Абхазии. Они не только создают рабочие места, новые виды услуг, поддерживают развитие инфраструктуры, но и успешно реализую свои идеи и планы.

«ТПП проводит много мероприятий в поддержку женского предпринимательства. На Евразийских форумах, в которых принимают участие женщины – политики, представительницы властных структур и научных кругов, а также бизнесвумен, – мы всегда стараемся популяризировать абхазское женское предпринимательство, помогаем найти новых бизнес-партнёров и сделать так, чтобы о наших женщинах-предпринимателях узнало как можно больше людей», – констатировала Лана Киут.

Вице-президент ТПП напомнила, что созданная по инициативе основателя и первого президента палаты Геннадия Гагулия НП «Ассоциация женщин-предпринимателей», преследует именно такие цели. Она способствует их самореализации, решению насущных проблем, а также помогает аккумулировать общее мнение по разным вопросам, с последующим выходом с ним в госструктуры и Парламент.

Участники встречи подчеркивали, что сегодня женский бизнес мало чем отличается от мужского, более того, женщины освоили чисто мужские сферы предпринимательства. Особо отмечалось, что заниматься предпринимательством стало сложнее, потому что многие бизнес-партнеры, перестали отвечать за свои слова и действия.

Они напомнили, что в трудные для страны моменты, представительницы бизнеса всегда принимают активное участие в реализации социальных проектов, в том числе и во время ковида.

Говоря о проблемах, женщины-предприниматели сетовали на то, что до сих пор не ведется статистика их участия в развитии экономики, подчеркивали несовершенство налогообложения, которое, по сути, не дает развивать производства. В этой связи они дали положительную оценку новому закону об упрощенной системе налогообложения для малого бизнеса, назвав его хорошей идеей, но отметили, что стоило бы повысить планку выручки попадающих под этот закон предпринимателей до 70 млн рублей, как это сделано в ряде российских регионов.

«У тех, кто платит спецналог – есть возможность развиваться, остальные вынуждены тратить на развитие свои оборотные средства», – говорили предпринимательницы.

Не остался в стороне и вопрос ввозного НДС, который стал губительным для бизнеса. При этом подчеркивалось, что любое увеличение налогообложения приводит к росту теневого сектора.

Поднимался и вопрос нестабильного электроснабжения, что также серьезно вредит бизнесу и несет дополнительные расходы.

Говорилось и о необходимости воспитательных и образовательных реформ, без которых государство не может развиваться.

Поднималась проблема отсутствия так необходимых для предпринимателей и бухгалтеров сборников законодательных актов: многие законы претерпели изменения в них внесены дополнения, но никто не занимается их переизданием.

«К сожалению, сегодня мало прислушиваются к мнению бизнеса, не привлекают его представителей к разработке законов хотя законы пишутся для них. А ведь мы вносим определенную лепту в формирование госбюджета. Голос предпринимателей должен звучать в парламенте и принятие законов проходить с учетом их мнения», – считают бизнесвумен.

В связи с этим был поднят вопрос необходимости избрания в Парламент представителя женского бизнес-сообщества, который будет лоббировать там их интересы.

Все не раз с теплотой вспоминали Геннадия Гагулия, его советы и помощь в решении проблем.

«Несмотря на имеющиеся трудности в ведении бизнеса, мы работаем, занимаемся любимым делом, создаем рабочие места и тем самым способствуем благосостоянию семей сотрудников. Главное, что мы верим в себя, а если веришь, можно реализовать любой проект», – констатировали участницы встречи.