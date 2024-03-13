ИЗОЛЬДА ХАГБА ПЕРЕИЗБРАНА ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ КБФ «АШАНА»
Сухум. 13 марта 2024. Абхазия-Информ. Согласно Положению о Попечительском совете КБФ «Ашана» срок полномочия членов и председателя Попечительского Совета составляет два года с возможностью переизбрания неограниченное количество раз. В онлайн-режиме было проведено переизбрание председателя Попечительского Совета, который избирается простым большинством. В очередной раз члены ПС проголосовали за действующего председателя – Изольду Хагба.
Члены Попечительского совета КБФ «Ашана» ‒ это пользующиеся общественным авторитетом представители предпринимательских кругов, работники государственных служб, известные общественные деятели, журналисты и просто граждане с активной гражданской позицией.
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