ИЗОЛЬДА ХАГБА ПЕРЕИЗБРАНА ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ КБФ «АШАНА»

Сухум. 13 марта 2024. Абхазия-Информ. Согласно Положению о Попечительском совете КБФ «Ашана» срок полномочия членов и председателя Попечительского Совета составляет два года с возможностью переизбрания неограниченное количество раз. В онлайн-режиме было проведено переизбрание председателя Попечительского Совета, который избирается простым большинством. В очередной раз члены ПС проголосовали за действующего председателя – Изольду Хагба.