АГУ И ПЕКИНСКАЯ КОМПАНИЯ «ЕВРАЗИЯ» НАМЕРЕНЫ РАЗВИВАТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО

Сухум. 14 марта 2024. Абхазия-Информ . Состоялось подписание стратегического рамочного соглашения (протокол о намерениях) о сотрудничестве между Абхазским государственным университетом и Пекинской информационно-консультативной компанией с ограниченной ответственностью «Евразия» (Китай). Документ подписали ректор АГУ, академик Алеко Гварамия и председатель правления Пекинской информационно-консультативной компании с ограниченной ответственностью «Евразия» – Гэ Чжили.

Согласно документу, стороны намерены организовывать и проводить совместные научные конференции; содействовать сотрудничеству между абхазским и китайским народами в области образования и других сферах; производить обмен преподавателями, аспирантами, магистрантами и студентами для участия в научных форумах и семинарах, а также в рамках обучения.

В сферу деятельности компании «Евразия» входит: оказание помощи различным учреждениям и компаниям, предоставление информации; налаживание общих контактов; торгово-экономическая деятельность; образование; рыночное позиционирование.

Компания сотрудничает с правительством КНР, а также со многими общественными организациями, учебными заведениями Китая, Российской Федерации, Республики Абхазия и евразийских стран.