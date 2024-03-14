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Абхазия Информ

АГУ И ПЕКИНСКАЯ КОМПАНИЯ «ЕВРАЗИЯ» НАМЕРЕНЫ РАЗВИВАТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО

Новости Четверг, 14 марта 2024 18:16
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АГУ И ПЕКИНСКАЯ КОМПАНИЯ «ЕВРАЗИЯ» НАМЕРЕНЫ РАЗВИВАТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО

Сухум. 14 марта 2024. Абхазия-Информ. Состоялось подписание стратегического рамочного соглашения (протокол о намерениях) о сотрудничестве между Абхазским государственным университетом и Пекинской информационно-консультативной компанией с ограниченной ответственностью «Евразия» (Китай). Документ подписали ректор АГУ, академик Алеко Гварамия и председатель правления Пекинской информационно-консультативной компании с ограниченной ответственностью «Евразия» – Гэ Чжили.

Согласно документу, стороны намерены организовывать и проводить совместные научные конференции; содействовать сотрудничеству между абхазским и китайским народами в области образования и других сферах; производить обмен преподавателями, аспирантами, магистрантами и студентами для участия в научных форумах и семинарах, а также в рамках обучения.

В сферу деятельности компании «Евразия» входит: оказание помощи различным учреждениям и компаниям, предоставление информации; налаживание общих контактов; торгово-экономическая деятельность; образование; рыночное позиционирование.

Компания сотрудничает с правительством КНР, а также со многими общественными организациями, учебными заведениями Китая, Российской Федерации, Республики Абхазия и евразийских стран.

Прочитано 16 раз Последнее изменение Четверг, 14 марта 2024 18:18

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