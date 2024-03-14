ЭДУАРД БУТБА ПОСЕТИЛ ВТОРУЮ ГОРОДСКУЮ КЛИНИЧЕСКУЮ БОЛЬНИЦУ

Сухум. 14 марта 2024. Абхазия-Информ . Министр здравоохранения Эдуард Бутба и глава Администрации города Сухум Беслан Эшба посетили Городскую клиническую больницу №2. Главврач Вячеслав Абухба проинформировал их о состоянии дел в медучреждении и показал отделения, неврологии, кардиологии, и реанимации.

«Мы видим, в каком состоянии находится больница и в каких условиях больные проходят лечение. Практически все здание нуждается в капитальном ремонте, а медоборудование нужно обновить», – отметил Эдуард Бутба.

По словам Абухба капитальный ремонт больницы не проводился более 50 лет.

«Ремонтировались только помещения, например, при поддержке Администрации города было обновлено приёмное отделение», – сказал он.

Беслан Эшба подчеркнул, что администрация планирует в этом году ряд работ, которые позволят улучшить качество оказываемой медицинской помощи.

«Крышу придется менять целиком, по мнению строителей она вот-вот разрушится, сейчас проводятся дополнительная экспертиза, также в этом году будем обновлять рентген кабинет. Отремонтируем помещение и закупим рентген аппарат, также есть вопросы, которые нужно решить, по сантехнике, электрике, кондиционированию и отоплению», – сказал он.

Эдуард Бутба отметил, что совместная работа Минздрава и Администрации города должна улучшить ситуацию в данном медучреждений.

«Понятно, что есть зона ответственности администрации, но и Минздрав ведёт оперативное управление всех ЛПУ. Что касается расходных материалов, закупке оборудования, мы, как и прежде будем оказывать посильную помощь, медучреждениям неподведомственным нам, например, как Сухумской инфекционной больнице», – подчеркнул министр.

Об этом сообщает сайт Минздрава.