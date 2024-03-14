 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024

ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО

Сухум. 14 января 2024. Абхазия-Информ. Западные спонсоры финансируют ряд «независимых информационных проектов» в Абхазии, которые…
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
«ОФИЦИАЛЬНАЯ АБХАЗИЯ», ЧТО ЭТО ТАКОЕ И ЧТО ОНА ЗНАЧИТ ДЛЯ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ?
октября 31 2023
«ОФИЦИАЛЬНАЯ АБХАЗИЯ», ЧТО ЭТО ТАКОЕ И ЧТО ОНА ЗНАЧИТ ДЛЯ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ?

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Март 2024 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ЭДУАРД БУТБА ПОСЕТИЛ ВТОРУЮ ГОРОДСКУЮ КЛИНИЧЕСКУЮ БОЛЬНИЦУ

Новости Четверг, 14 марта 2024 18:18
Оцените материал
(0 голосов)
ЭДУАРД БУТБА ПОСЕТИЛ ВТОРУЮ ГОРОДСКУЮ КЛИНИЧЕСКУЮ БОЛЬНИЦУ

Сухум. 14 марта 2024. Абхазия-Информ. Министр здравоохранения Эдуард Бутба и глава Администрации города Сухум Беслан Эшба посетили Городскую клиническую больницу №2. Главврач Вячеслав Абухба проинформировал их о состоянии дел в медучреждении и показал отделения, неврологии, кардиологии, и реанимации.

«Мы видим, в каком состоянии находится больница и в каких условиях больные проходят лечение. Практически все здание нуждается в капитальном ремонте, а медоборудование нужно обновить», – отметил Эдуард Бутба.

По словам Абухба капитальный ремонт больницы не проводился более 50 лет.

«Ремонтировались только помещения, например, при поддержке Администрации города было обновлено приёмное отделение», – сказал он.

Беслан Эшба подчеркнул, что администрация планирует в этом году ряд работ, которые позволят улучшить качество оказываемой медицинской помощи.

«Крышу придется менять целиком, по мнению строителей она вот-вот разрушится, сейчас проводятся дополнительная экспертиза, также в этом году будем обновлять рентген кабинет. Отремонтируем помещение и закупим рентген аппарат, также есть вопросы, которые нужно решить, по сантехнике, электрике, кондиционированию и отоплению», – сказал он.

Эдуард Бутба отметил, что совместная работа Минздрава и Администрации города должна улучшить ситуацию в данном медучреждений.

«Понятно, что есть зона ответственности администрации, но и Минздрав ведёт оперативное управление всех ЛПУ. Что касается расходных материалов, закупке оборудования, мы, как и прежде будем оказывать посильную помощь, медучреждениям неподведомственным нам, например, как Сухумской инфекционной больнице», – подчеркнул министр.

Об этом сообщает сайт Минздрава.

Прочитано 16 раз Последнее изменение Четверг, 14 марта 2024 18:47

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « АГУ И ПЕКИНСКАЯ КОМПАНИЯ «ЕВРАЗИЯ» НАМЕРЕНЫ РАЗВИВАТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕССИИ ПАРЛАМЕНТА »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.