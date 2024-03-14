ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕССИИ ПАРЛАМЕНТА
Сухум. 14 марта 2024. Абхазия-Информ. Состоялось очередное заседание сессии Парламента Республики Абхазия.
Депутаты рассмотрели и приняли в окончательном чтении Закон Республики Абхазия «О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о содействии реализации Государственной программы социально-экономического развития Республики Абхазия на 2022-2025 годы от 4 августа 2022 г.».
Также рассмотрены и приняты постановления Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия: «О докладе о деятельности Уполномоченного по правам человека в Республике Абхазия за 2023 год»; «О внесении изменения в Постановление Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия «О создании Комиссии по проверке контрактных обязательств ГК «Апсныргылара» по строительству коттеджного поселка в селе Мачара Гулрыпшского района».
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