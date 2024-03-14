СПИКЕР ПРИНЯЛ ДЕЛЕГАЦИЮ ЛИВАНСКОЙ АБХАЗСКОЙ ДИАСПОРЫ

Сухум. 14 марта 2024. Абхазия-Информ . Спикер Парламента Лаша Ашуба встретился с делегацией Ливанской абхазской диаспоры во главе с председателем «Черкесской ассоциации Ливана» Риадом Цыба. Во встрече участвовали депутаты Рашида Айба, Винори Бебия, Нарсоу Салакая, Батал Джопуа, Инар Гицба и председатель Госкомитета по репатриации Вадим Харазия.

Открывая встречу, Лаша Ашуба сказал: «Добро пожаловать дорогие братья! Мы рады видеть вас на вашей исконной земле. Мы знаем, что в Ливане проживает довольно большое количество выходцев из Абхазии и нам известно, что представители нашей диаспоры задействованы во многих областях жизнедеятельности Ливана. Хорошо знаем, что вы – наши соотечественники, пользуетесь высоким уважением и сохраняете традиционные ценности абхазского народа в рамках культуры своего места проживания».

В своем приветствии представители делегации Ливанской абхазской диаспоры, подчеркнули, что всегда готовы встать рядом с абхазскими братьями.

Участники встречи обсудили возможности дальнейшего развития отношений между Республикой Абхазия и абхазской диаспорой в Ливане, в частности, сотрудничества по различным социально-экономическим направлениям и в гуманитарной сфере.