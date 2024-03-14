УТВЕРЖДЕНЫ ЦЕЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ СРЕДНЕЙ ЗАРПЛАТЫ РАБОТНИКОВ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ АБХАЗИИ

Сухум. 14 марта 2024. Абхазия-Информ . Депутаты Парламента ратифицировали «Протокол о внесении изменений в Соглашение между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о содействии реализации Государственной программы социально-экономического развития Республики Абхазия на 2022-2025 годы».

Протокол направлен на реализацию нормы российско-абхазского соглашения, согласно которому Стороны каждый год устанавливают путем подписания отдельного протокола целевые значения средней заработной платы основных категорий работников государственных учреждений Абхазии.

Вносимые Протоколом изменения, касаются утверждения целевых значений средней заработной платы работников государственных учреждений РА в сфере здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта и социального обслуживания граждан на 2024 год.

Как сообщил депутатам вице-премьер, министр финансов Владимир Делба, на эти цели в бюджете Абхазии предусмотрено 450 миллионов рублей.

По его словам, Российская Федерация окажет Абхазии финансовую помощь в размере 1,78 млрд рублей.

Делба сообщил, что уровень повышения средней заработной платы в 2024 году по отношению к 2023 году в целом составит 27,3%.

В 2024 году средняя заработная плата педагогических работников образовательных учреждений составит 29,7 тыс. руб. (в 2023 году – 26, 8 тыс. руб.); в дошкольных образовательных учреждениях – 26,7 тыс. руб. (в 2023 г. – 22, 4 тыс. руб.); в дополнительном образовании – 29,2 тыс. руб. (в 2023 г. – 23, 9 тыс. руб.).

Самой большой рост зарплаты будет у научных сотрудников: с 43,9 тыс. руб. она увеличится до 58,3 тыс. руб.

Врачи высшей категории в среднем в 2024 г. будут получать 52,9 тыс. руб. (в 2023 г. – 39,7 тыс. руб.).

«Для обеспечения прозрачности наших расходов на эти цели постоянно ведутся контрольные мероприятия, проводится мониторинг штатной численности и расстановки. В отдельных случаях есть проблемы с прозрачностью, но мы стараемся менять ситуацию. Кроме средств, получаемых нами в качестве российской финансовой помощи, есть большой риск потерять средства и из собственного бюджета. Есть случаи неправомерного, необоснованного использования этих средств», – сказал Делба.

Если не будет пролонгировано соглашение, с 2025 года все расходы по заработным платам лягут на плечи абхазского бюджета.

Об этом сообщает Апсныпресс.