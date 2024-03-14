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Абхазия Информ

КОНТРОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯМ ПО СОБЛЮДЕНИЮ НОРМ КАЧЕСТВА РЕАЛИЗУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

Новости Четверг, 14 марта 2024 18:30
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КОНТРОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯМ ПО СОБЛЮДЕНИЮ НОРМ КАЧЕСТВА РЕАЛИЗУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

Сухум. 14 марта 2024. Абхазия-Информ. В преддверии летнего курортного сезона МВД Абхазии приступает к подготовке мероприятий по обеспечению безопасности и правопорядка на территории всех популярных туристических маршрутов. Сегодня на побережье не многолюдно, но буквально с середины весны в общественных местах развернутся развлекательные комплексы и дегустационные залы, точки выносной торговли кавказскими продуктами и напитками – и здесь особо важно соблюдение норм качества реализуемой продукции.

По указанию министра внутренних дел Роберта Киут управление экономической безопасности и противодействия коррупции осуществляет системный мониторинг объектов розничной торговли и качества реализуемой продукции, в частности выявление небезопасных для здоровья граждан алкогольных напитков. Данные мероприятия направлены на защиту прав потребителей.

В прошедшем сезоне 2023 года в результате контрольно-профилактических мероприятий было изъято и утилизировано порядка 12 тонн контрафактной алкогольной продукции. Проверки с целью выявления продукции, не соответствующей качеству и стандартам, а именно реализуемых вино-водочных изделий суррогатного производства, проводились на территории городов и курортных районов республики. В результате исследования отобранных образцов в Государственном комитете по стандартам, потребительскому и техническому надзору, выявленная и изъятая продукция признана непригодной к употреблению.

Министерство внутренних дел Республики Абхазия предупреждает о необходимости наличия разрешительных документов, удостоверяющих законность и качество производимой и реализуемой алкогольной продукции.

Реализация продукции без сертификата соответствия, удостоверяющего безопасность для жизни и здоровья людей, является административно наказуемым правонарушением, и лица, занимающиеся противозаконной деятельностью, будут привлекаться к ответственности.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Четверг, 14 марта 2024 18:32

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