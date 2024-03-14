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Абхазия Информ

ПРОВОДИТСЯ ПРОВЕРКА ПО ФАКТУ ГИБЕЛИ ДЕЛЬФИНОВ И МАССОВОЙ ГИБЕЛИ ВОДОПЛАВАЮЩИХ ПТИЦ

Новости Четверг, 14 марта 2024 18:32
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ПРОВОДИТСЯ ПРОВЕРКА ПО ФАКТУ ГИБЕЛИ ДЕЛЬФИНОВ И МАССОВОЙ ГИБЕЛИ ВОДОПЛАВАЮЩИХ ПТИЦ

Сухум. 14 марта 2024. Абхазия-Информ. Природоохранной прокуратурой проводится проверка по факту гибели дельфинов, в количестве пяти единиц, выброшенных на берег моря в акватории с. Адзюбжа, Очамчырского района, а также массовой гибели водоплавающего вида птиц чомга.

Согласно полученной информации предоставленной председателем Госкомитета по экологии С. Читанава, гибель дельфинов произошла в результате попадания последних, предположительно, в ставные камбальные сети, о чем свидетельствовали видимые повреждения на поверхности тел дельфинов, а именно на хвостовых, брюшных и спинных плавниках. Проводятся мероприятия по обнаружению орудий лова и установлению их владельцев.  

Помимо этого, проверяется деятельность Госкомитета по экологии, на предмет установления интенсивности рейдовых мероприятий, со стороны инспекторов-экологов, направленных на обнаружение и изъятие незаконных орудий лова, в акватории с. Адзюбжа Очамчырского района, и иных запрещенных к рыбному промыслу районов, а также установления их владельцев для принятия в отношении нарушителей законных мер реагирования.

Касаемо массовой гибели водоплавающей птицы чомга, согласно представленной информации Государственной ветеринарной службой, был произведен отбор погибшей птицы для биоматериала и направлен на исследования в ГБУ «Кропоткинскую краевую ветеринарную лабораторию», Краснодарский край г. Кропоткин. В результате проведенных исследований в указанной лаборатории, было установлено, что причиной массовой гибели птиц является РНК высокопатогенного субтипа Н5 гриппа (птичьего гриппа), которая представляет угрозу для здоровья человека.

Указанные выше обстоятельства гибели дельфинов и массовой гибели водоплавающей птицы «чомги» свидетельствуют об отсутствии какой-либо связи между указанными фактами гибели животных.

По результатам проверки будут приняты предусмотренные законом меры, о чем будет сообщено дополнительно.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Четверг, 14 марта 2024 18:52

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