ЭЛКАН ГВАЗАВА ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В ПЕРВЕНСТВЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Сухум. 14 марта 2024. Абхазия-Информ. Элкан Гвазава примет участие в первенстве Республики Беларусь по тяжелой атлетике. Он выступит в весовой категории до 61 кг и будет представлять Российскую Федерацию. Спортсмен выйдет на помост 19 марта.
Элкан Гвазава – чемпион России, обладатель Кубка России, победитель первенства России, серебряный призер первенства России, двукратный серебряный призер чемпионата России, бронзовый призер Спартакиады сильнейших спортсменов России, рекордсмен России, мастер спорта.
Абхазский спортсмен учится в Казанском училище Олимпийского резерва. Тренируется под руководством Марата Мадиярова. Элкан тренировался в Калдахуарской школе-интернат имени Д.И.Чагава в секции по тяжелой атлетике под руководством мастера спорта СССР, заслуженного учителя Абхазии Ясона Кяхба.
Последнее от Super User
- ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОЕЗД «СОЧИ» НАЧНЕТ ХОДИТЬ В ГАГРУ С МАЯ
- НА РЕМОНТ СУХУМСКОЙ ГОРОДСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ ПЛАНИРУЕТСЯ ВЫДЕЛИТЬ ОКОЛО 25 МЛН РУБЛЕЙ
- ПРОДОЛЖАЕТСЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВСЕМИРНОГО ФЕСТИВАЛЯ МОЛОДЕЖИ
- ПРОВОДИТСЯ ПРОВЕРКА ПО ФАКТУ ГИБЕЛИ ДЕЛЬФИНОВ И МАССОВОЙ ГИБЕЛИ ВОДОПЛАВАЮЩИХ ПТИЦ
- КОНТРОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯМ ПО СОБЛЮДЕНИЮ НОРМ КАЧЕСТВА РЕАЛИЗУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ