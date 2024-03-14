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Абхазия Информ

ЭЛКАН ГВАЗАВА ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В ПЕРВЕНСТВЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Новости Четверг, 14 марта 2024 18:35
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ЭЛКАН ГВАЗАВА ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В ПЕРВЕНСТВЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Сухум. 14 марта 2024. Абхазия-Информ. Элкан Гвазава примет участие в первенстве Республики Беларусь по тяжелой атлетике. Он выступит в весовой категории до 61 кг и будет представлять Российскую Федерацию. Спортсмен выйдет на помост 19 марта.

Элкан Гвазава – чемпион России, обладатель Кубка России, победитель первенства России, серебряный призер первенства России, двукратный серебряный призер чемпионата России, бронзовый призер Спартакиады сильнейших спортсменов России, рекордсмен России, мастер спорта.

Абхазский спортсмен учится в Казанском училище Олимпийского резерва. Тренируется под руководством Марата Мадиярова. Элкан тренировался в Калдахуарской школе-интернат имени Д.И.Чагава в секции по тяжелой атлетике под руководством мастера спорта СССР, заслуженного учителя Абхазии Ясона Кяхба.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Четверг, 14 марта 2024 18:50

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