ПРОДОЛЖАЕТСЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВСЕМИРНОГО ФЕСТИВАЛЯ МОЛОДЕЖИ

Сухум. 14 марта 2024. Абхазия-Информ . По маршруту региональной программы «Мы вернулись в Россию» в Крым отправились Арина Чагава и Инал Адлейба. Ребята уже посетили бухту Ласпи, Свято-Успенский пещерный монастырь и парк миниатюр в Бахчисарае, Воронцовский дворец, Евпаторию, Симферополь и Ялту. Участники познакомились с главными достопримечательностями, культурными достижениями и природным наследием Крыма.

Успели заглянуть и в Страну детства – в Гурзуфе иностранные участники посетили МДЦ «Артек» и вместе создали арт-объект «Дерево дружбы, а завершающей точкой захватывающей поездки стали арт-кластер «Таврида» и Академия «Меганом» – ребята познакомились с платформой возможностей для молодых деятелей творческих индустрий.

«Крым очень красивый и чем-то напоминает родной дом, особенно пейзажами», – поделилась Арина Чагава.