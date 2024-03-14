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Абхазия Информ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВСЕМИРНОГО ФЕСТИВАЛЯ МОЛОДЕЖИ

Новости Четверг, 14 марта 2024 18:37
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВСЕМИРНОГО ФЕСТИВАЛЯ МОЛОДЕЖИ

Сухум. 14 марта 2024. Абхазия-Информ. По маршруту региональной программы «Мы вернулись в Россию» в Крым отправились Арина Чагава и Инал Адлейба. Ребята уже посетили бухту Ласпи, Свято-Успенский пещерный монастырь и парк миниатюр в Бахчисарае, Воронцовский дворец, Евпаторию, Симферополь и Ялту. Участники познакомились с главными достопримечательностями, культурными достижениями и природным наследием Крыма.

Успели заглянуть и в Страну детства – в Гурзуфе иностранные участники посетили МДЦ «Артек» и вместе создали арт-объект «Дерево дружбы, а завершающей точкой захватывающей поездки стали арт-кластер «Таврида» и Академия «Меганом» – ребята познакомились с платформой возможностей для молодых деятелей творческих индустрий.

«Крым очень красивый и чем-то напоминает родной дом, особенно пейзажами», – поделилась Арина Чагава.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Четверг, 14 марта 2024 18:41

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