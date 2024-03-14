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Абхазия Информ

НА РЕМОНТ СУХУМСКОЙ ГОРОДСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ ПЛАНИРУЕТСЯ ВЫДЕЛИТЬ ОКОЛО 25 МЛН РУБЛЕЙ

Новости Четверг, 14 марта 2024 18:42
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НА РЕМОНТ СУХУМСКОЙ ГОРОДСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ ПЛАНИРУЕТСЯ ВЫДЕЛИТЬ ОКОЛО 25 МЛН РУБЛЕЙ

Сухум. 14 марта 2024. Абхазия-Информ. Администрация города Сухум проведет ремонт Сухумской городской клинической больницы. Лечебное учреждение подведомственно Управлению здравоохранения Администрации г. Сухум. По словам главы столицы Беслана Эшба, по смете обозначена сумма в 25 миллионов рублей, но она может оказаться и больше, так как предстоящий объем работ достаточно масштабен.

Глава Администрации и министр здравоохранения побывали в больнице. Здесь уже начаты работы в приемном отделении. А ранее, разрушенное после пожара крыло здания, уже было восстановлено городской администрацией, и сегодня там полноценно функционирует урологическое отделение.

Предстоит трудоемкая и кропотливая работа. Зданию, которое является объектом историко-культурного наследия, 110 лет.

«Всю крышу в 2000 квадратных метров надо менять. Это самое дорогое, что предстоит сделать в этом году, иначе мы вообще потеряем здание историко-культурного наследия. Крыша оказалась непростая. Осложняется тем, что опоры для крыши деревянной конструкции, сгнившие, придется все разобрать и делать металлические каркасы, которые поддержат уже существующую крышу. Лифт будем делать для оперативной транспортировки больных на второй этаж в операционный блок», – сказал Эшба.

Силами столичной администрации будет обновлен и рентген-кабинет.

«Будем закупать обновленное цифровое рентген-оборудование, с четкими гарантиями, но и старое оборудование тоже сохраним, для резерва, по рекомендации врачей. Вопросы сантехники, подачи воды, электрики, кондиционирования, отопления – попробуем охватить всё это в нынешнем году», – сказал мэр Сухума.

По словам главного врача Горбольницы Вячеслава Абухба, 50 лет не проводилось капитального ремонта, а конструкция крыши и вовсе столетней давности.

«В конце 60-х годов прошлого века больница была полностью закрыта и был сделан капитальный ремонт, длившийся около трех лет. С тех пор капитального ремонта не было», – сказал он.

Министр здравоохранения Эдуард Бутба оценил запланированный масштаб работы столичной администрацией.

«То, что вы делаете, большая помощь не только городу, полстраны приезжает в эту больницу, – сказал министр здравоохранения, обращаясь к мэру столицы. – Определенные работы были ранее проведены, сейчас такие планы по реконструкции. Министерство осуществляет оперативный контроль всех лечебных учреждений, но то, что город осуществляет такой тщательный контроль подведомственных лечебных учреждений, и то, что услышали о каких финансах идет речь, таких объемов давно не было. Минздрав тоже будет решать возникающие вопросы по мере возможностей. Есть желание, стремление. Будем работать».

Беслан Эшба отметил, что в нынешнем году запланированы ремонты в детских садах, школах и некоторых медучреждениях. «Мы были уверены, что министерство здравоохранения на быстром драйве будет реагировать. Вместе, я думаю, у нас все получится. Как на примере Инфекционной больницы. Мы дали там неплохой старт перед началом ковида, – и лаборатория, и палаты, потом и Минздрав подключился. Общими усилиями все получится. Город не может оставить свои подразделения в таком состоянии, у нас тоже душа болит. Прошлый год был юбилейный и другие задачи руководством были поставлены, привести облик города в надлежащий вид. В этом году мы нацелены на детские сады, школы и немного медучреждения. Надеюсь, следующий год объявят годом здравоохранения. Что не успеем в этом году, осилим в следующем», – сказал глава Администрации Сухума.

Касаясь транспортного обеспечения медучреждений, мэр сообщил, что две машины Администрация приобретет для Скорой помощи г. Сухум.

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Четверг, 14 марта 2024 18:47

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