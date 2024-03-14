ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОЕЗД «СОЧИ» НАЧНЕТ ХОДИТЬ В ГАГРУ С МАЯ

Сухум. 14 марта 2024. Абхазия-Информ . Туристический поезд «Сочи», курсирующий по маршруту Туапсе – Сочи – Гагра, перевез в 2023 году более 40 тысяч пассажиров. Сезон в 2024 году он откроет 1 мая. Билеты уже поступили в продажу.

Отличительная особенность этого поезда заключается в том, что интерьеры вагонов оформлены в стилистике 70-80-х годов прошлого века, а пограничные и таможенные формальности на российско-абхазской границе пройдут для вас незаметно, с комфортом и точно по времени, – говорится в сообщении РЖД.

Уточняется, что в пути следования предусмотрены остановки для посадки и высадки пассажиров: Лазаревская, Лоо, Дагомыс, Сочи, Адлер, Имеретинский курорт, Веселое, Цандрыпш.

Завершится сезон 7 октября.