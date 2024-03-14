ВСТРЕЧА С СОПРЕДСЕДАТЕЛЯМИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЖЕНЕВСКИХ ДИСКУССИЙ

Сухум. 14 марта 2024. Абхазия-Информ . Замминистра иностранных дел Ираклий Тужба провел встречу с сопредседателями Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье – с спецпредставителем Евросоюза по Южному Кавказу Тойво Клааром, представителем ООН Джихан Султаноглу и с представителем от ОБСЕ Зигфридом Вебером. С абхазской стороны во встрече приняли участие сотрудники МИД Абхазии, участники Женевских дискуссий Лаша Авидзба и Артур Гагулия.

Основной темой встречи стало обсуждение повестки дня предстоящего 60-го раунда Международных женевских дискуссий.

В рамках беседы, в очередной раз было подчеркнуто, что для Абхазской стороны, вопрос подписания документа о неприменении силы между Республикой Абхазия и Грузией остается ключевым аспектом работы МЖД.

В ходе консультаций участники акцентировали внимание на вопросах возобновления работы Механизма по Предотвращению и Реагированию на Инциденты (МПРИ), вопросах, связанных со свободой передвижения, а также на других актуальных вопросах повестки дня предстоящего раунда МЖД.

Абхазская сторона выразила готовность продолжать работу в формате Международных женевских дискуссий, являющихся единственной международной площадкой, в рамках которой обсуждаются вопросы безопасности на Южном Кавказе.

Проведение очередного раунда Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье намечено на 4-5 апреля 2024 года.