ДЕЛЕГАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ ОТ ПАРЛАМЕНТА АБХАЗИИ БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ МОНИТОРИНГ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ

Сухум. 14 марта 2024. Абхазия-Информ . Члены делегации Республики Абхазия будут участвовать в международном мониторинге хода избирательной кампании, приняв приглашение, направленное председателем Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко и председателем Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеславом Володиным.

Прибывшие в Москву депутаты Парламента Абхазии получили аккредитацию иностранных наблюдателей в Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.

Иностранные наблюдатели от Парламента Республики Абхазия намерены ознакомиться с работой избирательных комиссий и посетить избирательные участки Москвы, также в рамках международного мониторинга они вправе встречаться с кандидатами и их доверенными лицами, уполномоченными представителями политических партий и групп избирателей. В соответствии с Федеральным законом «О выборах Президента Российской Федерации», иностранный наблюдатель имеет возможность осуществлять свою деятельность самостоятельно и независимо на всей территории Российской Федерации.

Отметим, что Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия во второй раз участвует в международном мониторинге проведения выборов Президента Российской Федерации и имеет опыт участия в международном наблюдении выборов разного уровня, проходивших в других государствах.

Выборы в России пройдут 17 марта 2024 года. На президентский пост претендуют: действующий Президент России Владимир Путин, (самовыдвижение), Владислав Даванков (партия «НОВЫЕ ЛЮДИ»), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ).

Процесс голосования будет проходить в течении трех дней с 15 по 17 марта.