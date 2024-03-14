ВЕРХОВНЫЙ СУД АБХАЗИИ ВЫНЕС РЕШЕНИЕ ПО ДЕЛУ О ТРОЙНОМ УБИЙСТВЕ

Сухум. 14 марта 2024. Абхазия-Информ . Верховный суд в составе председательствующего Майи Квициния, судей Романа Кварчия и Генри Гамисония огласил приговор по делу о тройном убийстве совершенном на Набережной махаджиров в Сухуме в 2019 году.

Суд признал Чкадуа Эрика Юрьевича виновным в организации, создании, в руководстве бандой, в убийстве троих лиц, в покушении на убийство двоих и более лиц и других тяжких и особо тяжких преступлений. Чкадуа Э. Ю. приговорен к 20 годам лишения свободы со штрафом в размере 350 тысяч рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Бганба Беслан Тотович признан виновным в организации, создании, руководстве бандой, в убийстве троих лиц, в покушении на убийство двоих и более лиц и других тяжких и особо тяжких преступлений и приговорен к 20 годам лишения свободы со штрафом 320 тысяч рублей, с отбыванием наказания исправительной колонии строгого режима.

Ахалая Дато Ревазович признан виновным в участии в банде, в убийстве троих лиц, в покушении на убийство двоих и более лиц и других тяжких и особо тяжких преступлений, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Блабба Аслан Даурович признан виновным в пособничестве банде и других преступлениях вне банды, он приговорен к 11 годам лишения свободы со штрафом в размере 30 тысяч рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Ахалая Демур Ревазович признан виновным в пособничестве банде и других преступлениях вне банды приговорен к 11 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор может быть обжалован сторонами в Кассационную коллегию Верховного суда по уголовным делам.