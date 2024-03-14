ДЕЛЕГАЦИЯ ТПП АБХАЗИИ УЧАСТВУЕТ В ВЫСТАВКЕ В КРЫМУ

Сухум. 14 марта 2024. Абхазия-Информ . В рамках совместной Межправкомиссии и в соответствии с планом мероприятий по развитию торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества между Кабинетом Министров Республики Абхазия и Советом министров Республики Крым, делегация Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия принимает участие в Х выставке «РосЭкспоКрым» и «РестоОтельМаркет», которая проходит с 14 по 16 марта в отеле «Ялта – Интурист» – в Крыму.

На выставке представлены около 200 ведущих российских производителей продуктов питания, оборудования и сопутствующих товаров. Целевая аудитория – руководители и управляющие санаторно-курортных объектов, менеджеры, представители предприятий общественного питания, технологи, повара предприятий, производители хлебобулочных изделий, предприниматели малого бизнеса, управляющие ресторанов, баров и кафе, инвесторы, ритейлеры, дистрибьютеры и ассоциации бизнесменов и др.

В данном мероприятии совместно с представителями ТПП Элиной Кишмария и Леоном Тарба участвуют и знакомят участников и посетителей выставки со своею продукцией абхазские предприниматели уже зарекомендовавшие себя как на внутреннем так и на российском рынках, а также начинающие предприниматели: Батал Габелия (производство кондитерских изделий), Эшсоу Туйба (производство джемов и компотов), Мадина Ашуба (производство аджинджуха), Илона Черкезия и Саада Дзапш-ипа – представители ИП С. Бигвава (производство цукатов и мармеладов), Марианна Жиба (производство хлебобулочных изделий). Кроме того в составе делегации Руслан Чукбар – представитель кафедры технологий субтропических и пищевкусовых продуктов АГУ (производство вина, лимончело, коньяка) и Леон Ахба – представитель кафедры технологий субтропических и пищевкусовых продуктов АГУ (производство снэков, компотов и джемов).

С первых минут открытия выставки абхазский павильон пользуется большой популярностью и количество его посетителей не убывает. С целью ознакомления с представленной продукцией экспозицию посетила врио министра сельского хозяйства Крыма Алиме Зарединова.

В ТПП надеются, что в рамках данной выставки будет установлено долгосрочное сотрудничество, которое откроет возможности для входа в розничные сети и продвижения продукции абхазских производителей в Крыму и на юге России.

В рамках выставки запланирована встреча в Торгово-промышленной палате Республики Крым с участием представителей бизнес-сообщества Крыма с целью наладить контакты и расширить сотрудничество с потенциальными партнерами.