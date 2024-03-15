В АБХАЗИИ ОТМЕЧАЮТ СКОРБНУЮ ДАТУ – 31-Ю ГОДОВЩИНУ МАРТОВСКОГО НАСТУПЛЕНИЯ

Сухум. 15 марта 2024. Абхазия-Информ . 15 марта – особый день для народа Абхазии. Дни 15-16 марта отмечаются в республике, как скорбную дату. 31 год назад именно в эти дни абхазской армией была предпринята попытка освобождения столицы страны – Сухума от оккупационных войск Госсовета Грузии. К сожалению, удачно начавшаяся операция в итоге закончилась поражением и тяжелыми потерями – 222 погибших, сотни раненых, 23 бойца пропали без вести, тела многих из них удалось найти только после войны.

Эта операция рассматривалась абхазским командованием как решающая. На «Мартовское наступление» были привлечены серьезные силы абхазских подразделений, но все же недостаточные для того, чтобы иметь полное доминирование над противником. Явно не хватало средств для полномасштабной артиллерийской подготовки. На весь Гумистинский фронт было лишь 6 пушек «Д-44» и десяток 120-мм и 82-мм минамётов, пара самодельных «Градов».

Тем не менее, абхазским силам удалось перейти Верхний мост через Гумисту, обойти грузинские позиции у Ачадары и выйти непосредственно в Новый район Сухума, рассчитывая одновременно прорваться в центр города и оседлать господствующие высоты к северу от столицы.

Когда передовые отряды достигли республиканской больницы, казалось, что операции будет сопутствовать успех. Вообще, этот план имел шансы на успех в случае, если бы удалось добиться психологического перелома в сражении, посеять панику и обратить противника в бегство.

Однако, грузинские формирования получили подкрепления, абхазы увязли в уличных боях, оказавшись в итоге под ударом вражеских огневых точек. Взять высоты также не удалось. Ввести в дело войска второго эшелона уже не представлялось возможным из-за заградительного огня грузинской гаубичной артиллерии. К концу дня стало понятно, что наступление потерпело крах. Речь шла уже не о взятии столицы Абхазии, а о спасении, оказавшихся в западне бойцов.

Задача была сложная. Некоторые штурмовые группы еще продолжали рваться вперед, не зная. что операция закончилась неудачей, так как радиосвязь практически отсутствовала. Тем не менее, к 18 марта большая часть абхазских отрядов, попавших в окружение, смогла вернуться на противоположный берег Гумисты. Но большинство погибших вынести не представлялось возможным.

Провал мартовского наступления – самое страшное поражение абхазской армии за всю войну. Потери, учитывая общее количество сражавшихся, были крайне высокие.

Поэтому, даже спустя 31 год после начала Мартовского наступления эти дни являются особыми для жителей Абхазии. Через эти, одновременно, трагические, и, в то же время, героические дни, началась новая абхазская армия, выигравшая в итоге войну и освободившая от врага территорию Абхазии.

В эти дни 2023 года, по всей Абхазии будут вспоминать погибших во время Мартовского наступления бойцов.