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Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЦЕРЕМОНИИ ВОЗЛОЖЕНИЯ ЦВЕТОВ К МЕМОРИАЛУ ПОГИБШИМ

Новости Пятница, 15 марта 2024 12:04
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Сухум. 15 марта 2024. Абхазия-Информ. По случаю 31-ой годовщины Мартовской наступательной операции состоялась церемония возложения цветов к Мемориалу погибшим в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг.

В церемонии возложения приняли участие президент Аслан Бжания, премьер-министр Александр Анкваб, спикер Парламента Лаша Ашуба, руководитель Администрации президента Абесалом Кварчия, секретарь Совета безопасности Сергей Шамба, депутаты Народного Собрания, члены правительства, представители общественности.

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