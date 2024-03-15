ПРЕЗИДЕНТ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЦЕРЕМОНИИ ВОЗЛОЖЕНИЯ ЦВЕТОВ К МЕМОРИАЛУ ПОГИБШИМ
Сухум. 15 марта 2024. Абхазия-Информ. По случаю 31-ой годовщины Мартовской наступательной операции состоялась церемония возложения цветов к Мемориалу погибшим в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг.
В церемонии возложения приняли участие президент Аслан Бжания, премьер-министр Александр Анкваб, спикер Парламента Лаша Ашуба, руководитель Администрации президента Абесалом Кварчия, секретарь Совета безопасности Сергей Шамба, депутаты Народного Собрания, члены правительства, представители общественности.