УВД СТОЛИЦЫ ГОТОВО ОБЕСПЕЧИТЬ СТАБИЛЬНОСТЬ И ПРАВОПОРЯДОК В СТОЛИЦЕ

Как прокомментировал заместитель начальника УВД по г. Сухум, начальник МОБ Нугзар Чичба, в последнее время заметно активизировалась работа патрульной службы столичного УВД.

Сухум. 15 марта 2024. Абхазия-Информ . Управление внутренних дел по городу Сухум готово выполнять постановленные задачи по обеспечению стабильности и правопорядка в столице, предупреждению правонарушений и защите граждан.

Все больше и больше автомашин с включенными спец. сигналами курсируют на улицах столицы, все больше сотрудников патрульной службы круглосуточно несут службу по недопущению преступлений и правонарушений – одной из основных и главных задач милиции было и остается обеспечение личной безопасности граждан, охрана общественного порядка и предупреждение правонарушений.

И ряд этих важных функций выполняют подразделения милиции общественной безопасности.

На сегодняшний день основной зоной контроля остается организация дорожно-транспортной безопасности и недопущение применения в общественных местах гражданского огнестрельного оружия, в частности, стрельба во время проведения свадебных торжеств.

Каждое общественное мероприятие в столице сопровождается сотрудниками управления внутренних дел и к нарушителям правопорядка и безопасности применяются законные меры взыскания, что, несомненно, омрачает настроение участников праздника.

«В свою очередь, хочу обратиться к общественности с просьбой о позитивном и спокойном восприятии законных и правомерных требований сотрудников милиции при проведении профилактических мероприятий, направленных на выявление нарушителей», – отметил полковник Чичба.

Управление внутренних дел по городу Сухум готово выполнять постановленные задачи по обеспечению стабильности и правопорядка в столице, предупреждению правонарушений и защите граждан.

Об этом сообщает сайт МВД.