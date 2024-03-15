ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ОТМЕНИЛ ПРИКАЗ МИНПРОСА

Сухум. 15 марта 2024. Абхазия-Информ. После консультаций со специалистами в сфере общего и высшего образования, с учетом мнения, изложенного в обращении к премьер-министру Абхазии, которое подписало более 150 представителей профильной педагогической общественности республики, Александр Анкваб издал Распоряжение № 31-р от 15 марта 2024 г. об отмене приказа Министра просвещения № 21 от 8 февраля 2024г. «Об утверждении Положения «О проведении письменного экзамена по учебной дисциплине «математика: алгебра и геометрия» в 9 классе и «математика: алгебра и начало анализа, геометрия» в 11 классе».

Об этом сообщает сайт КМ.