В СУХУМЕ ПРОШЕЛ КОНЦЕРТ ОРКЕСТРА НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ИМЕНИ ОТАРА ХУНЦАРИА
Сухум. 15 марта 2024. Абхазия-Информ. В Абхазской филармонии прошёл концерт Государственного оркестра народных инструментов им. Отара Хунцариа.
Жители и гости столицы насладились танцевальными мелодиями, а также музыкой к народным и популярным песням.
Прозвучали: «Шьишь-нани», «Изыурызеи», танцевальные композиции «Исламей», «Танцевальная», «Нартаа», «Шаратын» и многие другие композиции.
Зрители бурными овациями провожали музыкантов после каждого номера.
Оркестр народных инструментов имени Отара Хунцариа на базе Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба создан 22 декабря 2016 года, в целях сохранения и развития национальных традиций, обычаев и фольклора.