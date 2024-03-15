 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024

ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО

Сухум. 14 января 2024. Абхазия-Информ. Западные спонсоры финансируют ряд «независимых информационных проектов» в Абхазии, которые…
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
«ОФИЦИАЛЬНАЯ АБХАЗИЯ», ЧТО ЭТО ТАКОЕ И ЧТО ОНА ЗНАЧИТ ДЛЯ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ?
октября 31 2023
«ОФИЦИАЛЬНАЯ АБХАЗИЯ», ЧТО ЭТО ТАКОЕ И ЧТО ОНА ЗНАЧИТ ДЛЯ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ?

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Март 2024 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В СУХУМЕ ПРОШЕЛ КОНЦЕРТ ОРКЕСТРА НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ИМЕНИ ОТАРА ХУНЦАРИА

Новости Пятница, 15 марта 2024 13:35
Оцените материал
(0 голосов)
В СУХУМЕ ПРОШЕЛ КОНЦЕРТ ОРКЕСТРА НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ИМЕНИ ОТАРА ХУНЦАРИА

Сухум. 15 марта 2024. Абхазия-Информ. В Абхазской филармонии прошёл концерт Государственного оркестра народных инструментов им. Отара Хунцариа.

Жители и гости столицы насладились танцевальными мелодиями, а также музыкой к народным и популярным песням.

Прозвучали: «Шьишь-нани», «Изыурызеи», танцевальные композиции «Исламей», «Танцевальная», «Нартаа», «Шаратын» и многие другие композиции.

Зрители бурными овациями провожали музыкантов после каждого номера.

Оркестр народных инструментов имени Отара Хунцариа на базе Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба создан 22 декабря 2016 года, в целях сохранения и развития национальных традиций, обычаев и фольклора.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Пятница, 15 марта 2024 13:43

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ОТМЕНИЛ ПРИКАЗ МИНПРОСА ОБСУДИЛИ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ ТУРИЗМА »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.