ОБСУДИЛИ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ ТУРИЗМА
Сухум. 15 марта 2024. Абхазия-Информ. В Москве состоялась встреча вице-премьера, министра экономики Кристины Озган и министра туризма Теймураза Хишба с генеральным директором Акционерного общества «КАВКАЗ.РФ» Андреем Юмшановым. В ней также участвовали исполнительный директор «КАВКАЗ.РФ» Хасан Тимижев и заместитель начальника управления специальных программ и проектов Минэкономразвития России Петр Пантюхов.
«КАВКАЗ.РФ» активно занимается развитием туристско-рекреационного направления в Северо-Кавказском федеральном округе.
Стороны обсудили возможности взаимодействия и направления сотрудничества в сфере развития туризма.