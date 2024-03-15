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Абхазия Информ

ОБСУДИЛИ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ ТУРИЗМА

Новости Пятница, 15 марта 2024 13:45
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ОБСУДИЛИ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ ТУРИЗМА

Сухум. 15 марта 2024. Абхазия-Информ. В Москве состоялась встреча вице-премьера, министра экономики Кристины Озган и министра туризма Теймураза Хишба с генеральным директором Акционерного общества «КАВКАЗ.РФ» Андреем Юмшановым. В ней также участвовали исполнительный директор «КАВКАЗ.РФ» Хасан Тимижев и заместитель начальника управления специальных программ и проектов Минэкономразвития России Петр Пантюхов.

«КАВКАЗ.РФ» активно занимается развитием туристско-рекреационного направления в Северо-Кавказском федеральном округе.

Стороны обсудили возможности взаимодействия и направления сотрудничества в сфере развития туризма.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Пятница, 15 марта 2024 13:46

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