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Абхазия Информ

АБХАЗСКИЕ ПАРЛАМЕНТАРИИ ВСТРЕТИЛИСЬ С КОЛЛЕГАМИ

Новости Пятница, 15 марта 2024 16:33
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АБХАЗСКИЕ ПАРЛАМЕНТАРИИ ВСТРЕТИЛИСЬ С КОЛЛЕГАМИ

Сухум. 15 марта 2024. Абхазия-Информ.  Сегодня в Москве состоялась встреча делегации Парламента Абхазии с председателем Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, сопредседателем Комиссии по сотрудничеству Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия Владимиром Булавиным и его заместителем Сергеем Мартыновым.

В состав абхазской делегации, которая прибыла в Москву для осуществления мониторинга подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации, входят депутаты Адгур Харазия – глава делегации, Ахра Пачулия, Бадрик Пилия и руководитель Аппарата Парламента Республики Абхазия Вадим Бжания.

Сенаторы Российской Федерации выразили благодарность парламентариям Республики Абхазия за участие в качестве международных наблюдателей в проходящем электоральном процессе.

Как сообщил член абхазской парламентской делегации Вадим Бжания, участники встречи в ходе конструктивного диалога обсудили вопросы обеспечения укрепления безопасности Республики Абхазия, а также план работы в рамках дальнейшего абхазо-российского межпарламентского сотрудничества.

Встреча прошла в теплой и дружеской атмосфере.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Пятница, 15 марта 2024 16:35

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