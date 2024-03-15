В МИНОБОРОНЫ ПРОХОДЯТ СБОРЫ МЕХАНИКОВ-ВОДИТЕЛЕЙ
Сухум. 15 марта 2024. Абхазия-Информ. В соответствии с планом подготовки Вооруженных сил Республики Абхазия с 4 по 18 марта 2024 года в Министерстве обороны проходят сборы с механиками-водителями. Сборы проходят на базе Учебного центра Министерства обороны.
Как отметил руководитель занятий, начальник Учебного центра подполковник Анри Барциц, занятия проводятся с целью обеспечения высокой боевой готовности частей и подразделений Вооруженных Сил, организованной и качественной подготовки механиков-водителей.
В ходе занятий, механики-водители, под руководством опытных инструкторов изучают особенности вождения гусеничной техники с различными препятствиями.
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