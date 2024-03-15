ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ФЕДЕРАЦИЙ СПОРТИВНОЙ И ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКИ ТАТАРСТАНА

Сухум. 15 марта 2024. Абхазия-Информ . В Госкомитете по делам молодежи и спорта прошла встреча с председателем Олимпийского совета Республики Татарстан, президентом Федерации спортивной гимнастики РТ Маратом Бариевым, председателем Федерации художественной гимнастики РТ Лилией Шафеевой и директором Федерации спортивной гимнастики РТ, директором спортивной школы «Активные дети» по гимнастике Наилей Сайфутдиновой.

Открывая встречу, председатель Госкомитета Таращ Хагба поприветствовал гостей и выразил надежду на плодотворное сотрудничество.

«Совсем недавно у нас была возможность посетить Казань, поприсутствовать на открытии Игр будущего. Мы получили невероятные эмоции от того, как нас встретил ваш многонациональный народ, как все было красиво и колоритно. Мы были поражены. Некоторое время назад мы с вами виделись и имели возможность пообщаться на фестивале «Алина», который проходил в Академии художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой в Сириусе, а сейчас я рад приветствовать вас у нас в республике», – сказал Таращ Хагба.

Стороны рассказали о развитии и успехах гимнастики в своих республиках, обсудили сотрудничество и наметили планы для дальнейшего взаимодействия.

Марат Бариев поблагодарил за прием и пригласил абхазских спортсменов принять участие в турнире по художественной гимнастике «Йолдыз», проведение которого планируется в Казани в мае текущего года. Глава Госкомитета выразил уверенность, что абхазские гимнастки с удовольствием примут участие в международных соревнованиях.

Стороны также обсудили участие абхазских спортсменов в Играх стран БРИКС, которые пройдут в Казани в июне, прием и проведение экскурсий для абхазской делегации.