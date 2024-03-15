 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024

ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО

Сухум. 14 января 2024. Абхазия-Информ. Западные спонсоры финансируют ряд «независимых информационных проектов» в Абхазии, которые…
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
«ОФИЦИАЛЬНАЯ АБХАЗИЯ», ЧТО ЭТО ТАКОЕ И ЧТО ОНА ЗНАЧИТ ДЛЯ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ?
октября 31 2023
«ОФИЦИАЛЬНАЯ АБХАЗИЯ», ЧТО ЭТО ТАКОЕ И ЧТО ОНА ЗНАЧИТ ДЛЯ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ?

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Март 2024 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ФЕДЕРАЦИЙ СПОРТИВНОЙ И ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКИ ТАТАРСТАНА

Новости Пятница, 15 марта 2024 16:40
Оцените материал
(0 голосов)
ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ФЕДЕРАЦИЙ СПОРТИВНОЙ И ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКИ ТАТАРСТАНА

Сухум. 15 марта 2024. Абхазия-Информ. В Госкомитете по делам молодежи и спорта прошла встреча с председателем Олимпийского совета Республики Татарстан, президентом Федерации спортивной гимнастики РТ Маратом Бариевым, председателем Федерации художественной гимнастики РТ Лилией Шафеевой и директором Федерации спортивной гимнастики РТ, директором спортивной школы «Активные дети» по гимнастике Наилей Сайфутдиновой.

Открывая встречу, председатель Госкомитета Таращ Хагба поприветствовал гостей и выразил надежду на плодотворное сотрудничество.

«Совсем недавно у нас была возможность посетить Казань, поприсутствовать на открытии Игр будущего. Мы получили невероятные эмоции от того, как нас встретил ваш многонациональный народ, как все было красиво и колоритно. Мы были поражены. Некоторое время назад мы с вами виделись и имели возможность пообщаться на фестивале «Алина», который проходил в Академии художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой в Сириусе, а сейчас я рад приветствовать вас у нас в республике», – сказал Таращ Хагба.

Стороны рассказали о развитии и успехах гимнастики в своих республиках, обсудили сотрудничество и наметили планы для дальнейшего взаимодействия.

Марат Бариев поблагодарил за прием и пригласил абхазских спортсменов принять участие в турнире по художественной гимнастике «Йолдыз», проведение которого планируется в Казани в мае текущего года. Глава Госкомитета выразил уверенность, что абхазские гимнастки с удовольствием примут участие в международных соревнованиях.

Стороны также обсудили участие абхазских спортсменов в Играх стран БРИКС, которые пройдут в Казани в июне, прием и проведение экскурсий для абхазской делегации.

Прочитано 14 раз Последнее изменение Пятница, 15 марта 2024 16:43

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В МИНОБОРОНЫ ПРОХОДЯТ СБОРЫ МЕХАНИКОВ-ВОДИТЕЛЕЙ ИГОРЬ АДЛЕЙБА ПРОВЕДЕТ СВОЙ СЛЕДУЮЩИЙ ПОЕДИНОК В ЕКАТЕРИНБУРГЕ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.