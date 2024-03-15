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Абхазия Информ

В СУХУМЕ СТАРТУЮТ ЧЕМПИОНАТЫ ПО БАСКЕТБОЛУ СРЕДИ ЖЕНСКИХ И МУЖСКИХ КОМАНД

Новости Пятница, 15 марта 2024 16:46
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В СУХУМЕ СТАРТУЮТ ЧЕМПИОНАТЫ ПО БАСКЕТБОЛУ СРЕДИ ЖЕНСКИХ И МУЖСКИХ КОМАНД

Сухум. 15 марта 2024. Абхазия-Информ. 16 и 17 марта в Республиканской детско-юношеской спортивной школе игр стартуют чемпионаты Республики Абхазия по баскетболу среди женских и мужских команд.

В турнире среди женских команд примут участие восемь команд: «РШВСМ», «Крылья Абхазии», «Крылья Абхазии-2», «Гагра», «Спартак-2», «Спартак-3», «Новый Афон» и «Очамчыра».

Главный судья – Николай Гущин.

В турнире среди мужских команд примут участие одиннадцать команд: «Дранда», «Крылья Абхазии», «Крылья Абхазии-2», «Очамчыра», «Ткуарчал», «Гудаута», «Спартак», «Гагра», «Гагра-2», и «ДЮСШ 1» и «Сухум».

Главный судья – Константин Мазов.

Расписание игр первого тура чемпионата Абхазии по баскетболу среди женских команд, который состоится 16 марта:

10:30 «Спартак 2» – «Новый Афон»

12:00 «РШВСМ» – «Крылья Абхазии-2» 13:30 «Гагра» - «Крылья Абхазии»

15:00 «Очамчыра» – «Спартак-3».

Расписание игр первого тура чемпионата Абхазии по баскетболу среди мужских команд, который состоится 17 марта:

10:30 «Дранда» – «Крылья Абхазии»

12:00 «Очамчыра» - «Ткуарчал»

13:30 «Гудаута» – «Спартак»

15:00 «Гагра» – «Крылья Абхазии»

16:30 «ДЮСШ 1» – «Гагра 2».

Прочитано 11 раз Последнее изменение Пятница, 15 марта 2024 16:57

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