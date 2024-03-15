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Абхазия Информ

ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОЕЗД «СОЧИ» ЗАПУСТЯТ В АБХАЗИЮ

Новости Пятница, 15 марта 2024 16:50
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ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОЕЗД «СОЧИ» ЗАПУСТЯТ В АБХАЗИЮ

Сухум. 15 марта 2024. Абхазия-Информ. Туристический поезд «Сочи» запустят весной текущего года. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

Жители и гости Кубани смогут совершить путешествие в Абхазию. Сезон будет длиться с 1 мая по 7 октября 2024 года.

Одной из особенностей данного поезда является его интерьер. Оформление вагонов подражает стилю 70-80-х годов 20 века. Это позволяет погрузиться в атмосферу тех времен.

«Пограничные и таможенные формальности на российско-абхазской границе пройдут для вас незаметно, с комфортом и точно по времени», – уточнили в компании.

Однако самое удивительное и захватывающее приключение ждет пассажиров в обзорном открытом вагоне, который входит в состав поезда и курсирует по маршруту «Цандрыпш – Гагра – Цандрыпш». Во время путешествия в этом вагоне можно насладиться прекрасными видами абхазской природы.

Во время поездки предусмотрены остановки. Среди них: Лазаревская, Лоо, Дагомыс, Сочи, Адлер, Имеретинский курорт, Веселое и Цандрыпш.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Пятница, 15 марта 2024 16:53

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