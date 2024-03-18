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Абхазия Информ

АСЛАН БЖАНИЯ ПОЗДРАВИЛ ВЛАДИМИРА ПУТИНА С ПОБЕДОЙ НА ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ

Новости Понедельник, 18 марта 2024 16:24
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АСЛАН БЖАНИЯ ПОЗДРАВИЛ ВЛАДИМИРА ПУТИНА С ПОБЕДОЙ НА ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ

Сухум. 18 марта 2024. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента России. В поздравлении, в частности, говорится:

«Уважаемый Владимир Владимирович!

От имени многонационального народа Абхазии и от себя лично позвольте поздравить Вас с убедительной победой на президентских выборах, которые подтвердили торжество демократических принципов, продемонстрировав миру гражданскую зрелость российского общества.

Ваша победа – это не только победа России, но и большей части мирового сообщества, что свидетельствует о международном признании Ваших усилий на пути к установлению нового справедливого миропорядка. Убежден, что под Вашим руководством Россия продолжит путь к достижению поставленных целей, в том числе – к победе в специальной военной операции.

Народ Абхазии практически единогласно поддержал Вашу кандидатуру, что подтверждает нерушимые связи дружбы и сотрудничества между нашими государствами, основанные на общих исторических, духовных и культурных ценностях.

Выражаю Вам и народу России пожелания благополучия, счастья, добра, мирного неба и процветания».

Прочитано 2 раз Последнее изменение Понедельник, 18 марта 2024 16:26

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