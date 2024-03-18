СОТРУДНИКИ ПСЧ ПРОВЕЛИ ПОКАЗАТЕЛЬНЫЙ СМОТР ДЛЯ УЧАЩИХСЯ РАЙОННЫХ ШКОЛ

Сухум. 18 марта 2024. Абхазия-Информ . Сотрудники ПСЧ по охране города Очамчыра МЧС Абхазии провели показательный смотр для учащихся районных школ. Акция была инициирована районным отделом образования и представителями Россотрудничества в Абхазии

Ребята ознакомились с пожарной техникой, профессиональным снаряжением и оборудованием, узнали много интересного о работе пожарного, о правилах противопожарной безопасности. В разгар Масленичной недели спасатели угощали школьников блинами и настоящей солдатской кашей, сваренной на полевой кухне.

По словам сотрудников МЧС, подобные встречи весьма полезны и максимально информативны, помогают молодым гражданам республики избежать те или иные чрезвычайные ситуации, а в случае их возникновения правильно себя вести.