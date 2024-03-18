 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024

ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО

Сухум. 14 января 2024. Абхазия-Информ. Западные спонсоры финансируют ряд «независимых информационных проектов» в Абхазии, которые…
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
«ОФИЦИАЛЬНАЯ АБХАЗИЯ», ЧТО ЭТО ТАКОЕ И ЧТО ОНА ЗНАЧИТ ДЛЯ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ?
октября 31 2023
«ОФИЦИАЛЬНАЯ АБХАЗИЯ», ЧТО ЭТО ТАКОЕ И ЧТО ОНА ЗНАЧИТ ДЛЯ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ?

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Март 2024 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

СОТРУДНИКИ ПСЧ ПРОВЕЛИ ПОКАЗАТЕЛЬНЫЙ СМОТР ДЛЯ УЧАЩИХСЯ РАЙОННЫХ ШКОЛ

Новости Понедельник, 18 марта 2024 16:27
Оцените материал
(0 голосов)
СОТРУДНИКИ ПСЧ ПРОВЕЛИ ПОКАЗАТЕЛЬНЫЙ СМОТР ДЛЯ УЧАЩИХСЯ РАЙОННЫХ ШКОЛ

Сухум. 18 марта 2024. Абхазия-Информ. Сотрудники ПСЧ по охране города Очамчыра МЧС Абхазии провели показательный смотр для учащихся районных школ. Акция была инициирована районным отделом образования и представителями Россотрудничества в Абхазии

Ребята ознакомились с пожарной техникой, профессиональным снаряжением и оборудованием, узнали много интересного о работе пожарного, о правилах противопожарной безопасности. В разгар Масленичной недели спасатели угощали школьников блинами и настоящей солдатской кашей, сваренной на полевой кухне.

По словам сотрудников МЧС, подобные встречи весьма полезны и максимально информативны, помогают молодым гражданам республики избежать те или иные чрезвычайные ситуации, а в случае их возникновения правильно себя вести.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Понедельник, 18 марта 2024 16:28

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « АСЛАН БЖАНИЯ ПОЗДРАВИЛ ВЛАДИМИРА ПУТИНА С ПОБЕДОЙ НА ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ ПОЖАР В ТКУАРЧАЛСКОМ РАЙОНЕ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.