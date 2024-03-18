 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024

ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО

Сухум. 14 января 2024. Абхазия-Информ. Западные спонсоры финансируют ряд «независимых информационных проектов» в Абхазии, которые…
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
«ОФИЦИАЛЬНАЯ АБХАЗИЯ», ЧТО ЭТО ТАКОЕ И ЧТО ОНА ЗНАЧИТ ДЛЯ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ?
октября 31 2023
«ОФИЦИАЛЬНАЯ АБХАЗИЯ», ЧТО ЭТО ТАКОЕ И ЧТО ОНА ЗНАЧИТ ДЛЯ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ?

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Март 2024 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ВЫЯВЛЕНЫ НАРУШЕНИЯ ТАМОЖЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Новости Понедельник, 18 марта 2024 17:26
Оцените материал
(0 голосов)
ВЫЯВЛЕНЫ НАРУШЕНИЯ ТАМОЖЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Сухум. 18 марта 2024. Абхазия-Информ. Должностными лицами ГТК Абхазии был обнаружен факт реализации 3 000 сигарет марки Chapman в магазине беспошлинной торговли ООО «Абаза Трейд» на территории ж/д вокзала «Цандрипш» с нарушениями таможенного законодательства.

Сигареты изъяты. В отношении генерального директора ООО «Абаза Трейд» гражданина Абхазии Хутаба Д.Л. возбуждено дело об административном правонарушении.

***

В ходе реализации оперативной информации на таможенном посту «Псоу» должностные лица ГТК Абхазии досмотрели автомобиль Toyota Alphard, двигавшийся по направлению «импорт». В машине обнаружены 4 аппарата для добычи криптовалюты Whatsminer M30 S и 2 вентилятора к ним.

Одна часть аппаратов была спрятана под обшивкой в салоне автомобиля, вторая – в отсеке для запасного колеса под днищем. За рулем машины находился гражданин Абхазии Джинджия С.А.

При досмотре автомобиля Nissan Serena под управлением гражданина Абхазии Сангулия Д.Ш. на таможенном посту «Псоу» в зоне т/к «Импорт» выявлены комплектующие к аппарату для майнинга модели Whatsminer M30 S: 3 хеш платы, блок питания, 2 вентилятора, контрольная плата, провод.

Все обнаруженные аппараты для добычи криптовалюты и комплектующие к ним изъяты. Материалы по двум делам направлены в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.

***

В результате досмотра багажа гражданки РФ Богатыревой В.В. на т/п «Псоу» 15 марта была обнаружена контрабандная промышленная продукция в количестве 42 единиц.

Товары изъяты. Материалы дела направлены в отдел дознания и таможенных расследований ГТК Абхазии.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Понедельник, 18 марта 2024 17:31

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ПОЖАР В ТКУАРЧАЛСКОМ РАЙОНЕ ВНЕСЕНЫ ВРЕМЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ГРАФИК ПОДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.