ВЫЯВЛЕНЫ НАРУШЕНИЯ ТАМОЖЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Сухум. 18 марта 2024. Абхазия-Информ . Должностными лицами ГТК Абхазии был обнаружен факт реализации 3 000 сигарет марки Chapman в магазине беспошлинной торговли ООО «Абаза Трейд» на территории ж/д вокзала «Цандрипш» с нарушениями таможенного законодательства.

Сигареты изъяты. В отношении генерального директора ООО «Абаза Трейд» гражданина Абхазии Хутаба Д.Л. возбуждено дело об административном правонарушении.

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В ходе реализации оперативной информации на таможенном посту «Псоу» должностные лица ГТК Абхазии досмотрели автомобиль Toyota Alphard, двигавшийся по направлению «импорт». В машине обнаружены 4 аппарата для добычи криптовалюты Whatsminer M30 S и 2 вентилятора к ним.

Одна часть аппаратов была спрятана под обшивкой в салоне автомобиля, вторая – в отсеке для запасного колеса под днищем. За рулем машины находился гражданин Абхазии Джинджия С.А.

При досмотре автомобиля Nissan Serena под управлением гражданина Абхазии Сангулия Д.Ш. на таможенном посту «Псоу» в зоне т/к «Импорт» выявлены комплектующие к аппарату для майнинга модели Whatsminer M30 S: 3 хеш платы, блок питания, 2 вентилятора, контрольная плата, провод.

Все обнаруженные аппараты для добычи криптовалюты и комплектующие к ним изъяты. Материалы по двум делам направлены в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.

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В результате досмотра багажа гражданки РФ Богатыревой В.В. на т/п «Псоу» 15 марта была обнаружена контрабандная промышленная продукция в количестве 42 единиц.

Товары изъяты. Материалы дела направлены в отдел дознания и таможенных расследований ГТК Абхазии.