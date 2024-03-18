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ВНЕСЕНЫ ВРЕМЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ГРАФИК ПОДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Новости Понедельник, 18 марта 2024 17:32
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ВНЕСЕНЫ ВРЕМЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ГРАФИК ПОДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Сухум. 18 марта 2024. Абхазия-Информ. В связи с прекращением социального перетока электроэнергии из России в Абхазию, энергосети Абхазии теперь питаются от комплекса ИнгурГЭС.

Несмотря на то, что РУП Черноморэнерго нашло возможность закупить ночной переток электроэнергии из России, его объем недостаточен. Уровень воды в Джварском водохранилище и приток воды в него, также недостаточен для полноценного функционирования ГЭС. В связи с этим, вводятся временные ограничения на час к существующему графику ограничений с 18 по 20 марта включительно.

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Прочитано 7 раз Последнее изменение Понедельник, 18 марта 2024 17:39

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