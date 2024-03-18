ВНЕСЕНЫ ВРЕМЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ГРАФИК ПОДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Сухум. 18 марта 2024. Абхазия-Информ. В связи с прекращением социального перетока электроэнергии из России в Абхазию, энергосети Абхазии теперь питаются от комплекса ИнгурГЭС.

Несмотря на то, что РУП Черноморэнерго нашло возможность закупить ночной переток электроэнергии из России, его объем недостаточен. Уровень воды в Джварском водохранилище и приток воды в него, также недостаточен для полноценного функционирования ГЭС. В связи с этим, вводятся временные ограничения на час к существующему графику ограничений с 18 по 20 марта включительно.