«АПСНЫ» ЗАНИМАЕТ ВОСЬМОЕ МЕСТО В ТУРНИРНОЙ ТАБЛИЦЫ В ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ ВЫСШАЯ ЛИГА «Б»
Сухум. 18 марта 2024. Абхазия-Информ. Тремя победами и одним поражением завершил 11 тур чемпионата России Высшая лига «Б» волейбольный клуб «Апсны». Тур проходил с 14 по 17 марта в городе Ростове-на-Дону. Абхазские спортсмены провели по два матча с командами «Ростов-Волей» и «Кристалл-Черкизово».
После 11 туров «Апсны» с 37 очками занимает восьмую строчку турнирной таблицы.
Следующий тур пройдет с 28 по 31 марта в Ставрополе. Абхазским волейболистам предстоит сыграть по два матча с командами из Грозного и Дагестана.
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