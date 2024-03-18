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Абхазия Информ

СЕМИНАР ПО БРАЗИЛЬСКОМУ ДЖИУ-ДЖИТСУ ОТ РУСЛАНА ХАШБА

Новости Понедельник, 18 марта 2024 18:08
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СЕМИНАР ПО БРАЗИЛЬСКОМУ ДЖИУ-ДЖИТСУ ОТ РУСЛАНА ХАШБА

Сухум. 18 марта 2024. Абхазия-Информ. 22 марта в городе Сухум во Дворце спорта имени Сергея Багапш состоится спортивно-развивающий семинар по бразильскому джиу-джитсу от кандидата в мастера спорта России, спортивного судьи 1-й категории Руслана Хашба. Начало в 17:00.

«Семинар пройдет в открытом формате. Проработаем техники, применимые как для джиу-джитсу, так и для грэпплинга, ММА. Разберем систему оценивания и нюансы в правилах. По итогу мероприятия, все участники получат сертификаты о прохождении семинара», – отметил Хашба.

Мероприятие пройдет при поддержке Государственного комитета по делам молодежи и спорта.

Прочитано 13 раз Последнее изменение Понедельник, 18 марта 2024 18:25

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