БИЛЕТЫ НА ТУРИСТИЧЕСКИЙ РЕТРОПОЕЗД ИЗ ТУАПСЕ В АБХАЗИЮ УЖЕ В ПРОДАЖЕ

Сухум. 18 марта 2024. Абхазия-Информ . Для тех, кто выбирает такой способ путешествия в Абхазию и обратно, пограничные и таможенные формальности на российско-абхазской границе, РЖД возобновляет поездки ретропоезда. В свой первый рейс состав № 927/928 «Сочи» сообщением Туапсе – Сочи – Гагра выйдет уже 1 мая. Билеты появились в продаже.

«Приглашаем вас разнообразить свой отдых на черноморском побережье, совершив путешествие во времени в гостеприимную Абхазию на туристическом поезде «Сочи». Отличительная особенность поезда «Сочи» – оформление интерьера вагонов в стилистике 70-80-х гг. прошлого века. А пограничные и таможенные формальности на российско-абхазской границе пройдут для вас незаметно, с комфортом и точно по времени, – сообщает пресс-служба РЖД.

Уточняется, что, выбрав путешествие на туристическом поезде «Сочи», пассажиры смогут с комфортом перемещаться между достопримечательностями Краснодарского края и курортами Абхазии. Пассажиров турпоезда ждут шикарные виды природы, посещение озера Рица, дегустации сыра, чая, вина и национальной кухни. На участке Цандрыпш – Гагра – Цандрыпш в составе будет открытый обзорный вагон.

Ретропоезд сформирован из 10 вагонов, стоимость проезда из Сочи до Гагры составит от 805 рублей, из Туапсе до Гагры – о \т 875 рублей (минимальная цена указана на проезд в общем вагоне).

В прошлый сезон поезд курсировал каждый день кроме вторников. Из Туапсе он отправлялся в 04:20, из Сочи — в 06:31, прибывал в Гагру в 09:45.

В обратный путь из Гагры поезд отправлялся в 19:25, делал остановку в Сочи в 22:40 и прибывал в Туапсе в 01:05.

Круиз по железной дороге будет курсировать с майских праздников по 7 октября.