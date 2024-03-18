ЗАЯВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ
Новости Понедельник, 18 марта 2024 18:32
Сухум. 18 марта 2024. Абхазия-Информ. Министерство обороны Республики Абхазия выражает обеспокоенность в связи с инцидентом, имевшем место 17 марта в отношении вооруженных сил Приднестровской Молдавской Республики.
17 марта посредством БПЛа был атакован транспортный вертолет Ми-8МТ, принадлежащий вооруженным силам Приднестровья.
Со своей стороны Министерство обороны Республики Абхазия выражает всяческую поддержку дружественной нам Приднестровской Молдавской Республике, в частности вооруженным силам ПМР.
Последнее от Super User
- КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД: НИ ОТ ПРЕЗИДЕНТА, НИ ОТ КАКОГО-ЛИБО ИНОГО ОРГАНА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ОБРАЩЕНИЙ ПО ВОПРОСУ ОТМЕНЫ КОНСТИТУЦИОННОГО ЗАКОНА ПО ГОСДАЧЕ ПИЦУНДА НЕ ПОСТУПАЛО
- ГОСУДАРСТВО ОКАЖЕТ ПОМОЩЬ СЕМЬЕ, У КОТОРОЙ СГОРЕЛ ДОМ
- В ПАРЛАМЕНТЕ РАССМОТРЕН ПРОЕКТ ЗАКОНА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О РЕСПУБЛИКАНСКОМ БЮДЖЕТЕ НА 2024 ГОД»
- ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ ОТ ПАРЛАМЕНТА АБХАЗИИ
- БИЛЕТЫ НА ТУРИСТИЧЕСКИЙ РЕТРОПОЕЗД ИЗ ТУАПСЕ В АБХАЗИЮ УЖЕ В ПРОДАЖЕ