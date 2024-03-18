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Абхазия Информ

ЗАЯВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Новости Понедельник, 18 марта 2024 18:32
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ЗАЯВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Сухум. 18 марта 2024. Абхазия-Информ. Министерство обороны Республики Абхазия выражает обеспокоенность в связи с инцидентом, имевшем место 17 марта в отношении вооруженных сил Приднестровской Молдавской Республики.

17 марта посредством БПЛа был атакован транспортный вертолет Ми-8МТ, принадлежащий вооруженным силам Приднестровья.

Со своей стороны Министерство обороны Республики Абхазия выражает всяческую поддержку дружественной нам Приднестровской Молдавской Республике, в частности вооруженным силам ПМР.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Понедельник, 18 марта 2024 18:33

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