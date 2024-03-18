ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ ОТ ПАРЛАМЕНТА АБХАЗИИ

Сухум. 18 марта 2024. Абхазия-Информ . Члены делегации Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия, осуществлявшие миссию иностранных наблюдателей в ходе выборов президента Российской Федерации, состоявшихся 17 марта 2024 года, по итогам своей работы направили соответствующее заявление в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации.

Заявление было озвучено в рамках пресс-конференции, которую сегодня провели в стенах ЦИК России представители Республики Абхазия – депутаты Адгур Харазия, Ахра Пачулия, Бадрик Пилия и руководитель Аппарата Парламента Вадим Бжания.

В заявление, в частности, говорится:

Делегация Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия в качестве иностранных (международных) наблюдателей приняла участие в голосовании на выборах Президента Российской Федерации, прошедших с 15 по 17 марта 2024 года.

Руководствуясь Конвенцией о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод в государствах – участниках Содружества Независимых Государств от 7 октября 2002 года, делегация решительно подтверждает:

Весь процесс выборов прошел в строгом соответствии с международными нормами и стандартами избирательного права, а также с соблюдением Конституции Российской Федерации, Федерального закона «О выборах Президента Российской Федерации» от 10 января 2003 года N 19-ФЗ и другими законами Российской Федерации, регулирующими выборы в Российской Федерации.

Выборы Президента Российской Федерации прошли прозрачно, достоверно и демократично, что является серьезным показателем сохранения демократических процессов в Российской Федерации.

В день выборов делегация посетила несколько избирательных участков, которые были оборудованы в соответствии с требованиями ЦИК Российской Федерации, что позволило провести выборы в спокойной обстановке. По нашим наблюдениям, открытие избирательных участков, процесс голосования и подсчета голосов отвечали международным стандартам выборов и соответствии демократическим принципам.

В ходе проведения выборов нам был обеспечен статус международных наблюдателей и оказано необходимое содействие для выполнения объективного и беспристрастного наблюдения. Присутствие большого количества международных наблюдателей явилось очередным доказательством открытости процесса выборов. По результатам мониторинга, проведенного нашей делегацией, нарушений, жалоб и нареканий выявлено не было.

Делегация Республики Абхазия утверждает, что состоявшиеся выборы Президента Российской Федерации полностью отвечают общепризнанным мировым стандартам избирательного процесса, прошли в атмосфере плюрализма, с предоставлением избирателям свободного политического выбора. В соответствии с избирательным законодательством Российской Федерации были обеспечены права и свободы всех участников избирательного процесса.

Делегация иностранных (международных) наблюдателей от Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия пришла к выводу, что выборы Президента Российской Федерации, проведенные с 15 по 17 марта 2024 года, состоялись. Считаем прошедшие выборы легитимными, конкурентными и свободными.

Данное заключение открыто для присоединения всех, кто разделяет наши оценки и выводы.