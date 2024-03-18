В ПАРЛАМЕНТЕ РАССМОТРЕН ПРОЕКТ ЗАКОНА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О РЕСПУБЛИКАНСКОМ БЮДЖЕТЕ НА 2024 ГОД»
Сухум. 18 марта 2024. Абхазия-Информ. На заседании Комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам был рассмотрен проект Закона «О внесении изменений в Закон Республики Абхазия «О Республиканском бюджете на 2024 год», в котором предлагается сократить размер дотаций бюджета Сухумского района на 37 миллионов рублей и направить их в раздел «строительство» Республиканского бюджета для осуществления ремонтно-восстановительных работ в этом же районе.
По мнению авторов законопроекта, данное увеличение средств позволит охватить большее число объектов, требующих капительного ремонта и реконструкции.
Также данный законопроект предусматривает увеличение дефицита бюджета на 100 млн руб. для направления этих средств в Республиканский бюджет в раздел «строительство».
После обсуждения депутаты приняли решение вынести данный законопроект к рассмотрению на очередном заседании сессии Парламента для принятия в первом чтении.
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