ГОСУДАРСТВО ОКАЖЕТ ПОМОЩЬ СЕМЬЕ, У КОТОРОЙ СГОРЕЛ ДОМ

Сухум. 18 марта 2024. Абхазия-Информ . Семье, пострадавшей от пожара утром 18 марта в селе Первая Бедиа, будет оказана помощь со стороны государства, сказал «Апсны.Иахьа» первый вице-премьер, министр энергетики и транспорта Джансух Нанбаю. По его словам, профильные службы занимаются выяснением истинной причины случившегося.

«Президентом и премьер-министром даны поручения об оказании содействия семье, пострадавшей пожара. На место происшествия прибыли представители Управления капитального строительства, они ведут обследование дома, выясняют, подлежит дом восстановлению или нет, составляют проектно-сметную документацию. По итогам формирования всех необходимых документов и актов Энергонадзора будут приняты соответствующие решения», – сказал Нанба. Первый вице-премьер назвал дезинформацией сообщение о причине пожара в доме, распространенное некоторыми Telegram-каналами.

«Информация о том, что провод ВЛ «Ачгуара» упал на дом и поэтому произошло возгорание, не соответствует действительности. Линия целая. А по какой причине, что и как все произошло, специалисты обязательно выяснят», – пообещал Нанба.