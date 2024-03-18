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Абхазия Информ

ГОСУДАРСТВО ОКАЖЕТ ПОМОЩЬ СЕМЬЕ, У КОТОРОЙ СГОРЕЛ ДОМ

Новости Понедельник, 18 марта 2024 18:43
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ГОСУДАРСТВО ОКАЖЕТ ПОМОЩЬ СЕМЬЕ, У КОТОРОЙ СГОРЕЛ ДОМ

Сухум. 18 марта 2024. Абхазия-Информ. Семье, пострадавшей от пожара утром 18 марта в селе Первая Бедиа, будет оказана помощь со стороны государства, сказал «Апсны.Иахьа» первый вице-премьер, министр энергетики и транспорта Джансух Нанбаю. По его словам, профильные службы занимаются выяснением истинной причины случившегося.  

«Президентом и премьер-министром даны поручения об оказании содействия семье, пострадавшей пожара. На место происшествия прибыли представители Управления капитального строительства, они ведут обследование дома, выясняют, подлежит дом восстановлению или нет, составляют проектно-сметную документацию. По итогам формирования всех необходимых документов и актов Энергонадзора будут приняты соответствующие решения», – сказал Нанба. Первый вице-премьер назвал дезинформацией сообщение о причине пожара в доме, распространенное некоторыми Telegram-каналами.

«Информация о том, что провод ВЛ «Ачгуара» упал на дом и поэтому произошло возгорание, не соответствует действительности. Линия целая. А по какой причине, что и как все произошло, специалисты обязательно выяснят», – пообещал Нанба.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Понедельник, 18 марта 2024 18:48

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