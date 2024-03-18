КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД: НИ ОТ ПРЕЗИДЕНТА, НИ ОТ КАКОГО-ЛИБО ИНОГО ОРГАНА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ОБРАЩЕНИЙ ПО ВОПРОСУ ОТМЕНЫ КОНСТИТУЦИОННОГО ЗАКОНА ПО ГОСДАЧЕ ПИЦУНДА НЕ ПОСТУПАЛО

Дезинформацией является утверждение об обращении президента Республики Абхазия по вопросу отмены ранее принятого Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия Конституционного закона «О мерах по реализации Соглашения между правительством Республики Абхазия и правительством Российской Федерации о передаче в собственность Российской Федерации объекта на территории Республики Абхазия и порядке его использования». Также дезинформацией является и информация о голосовании судей и председателя Конституционного суда.

Конституционный суд Республики Абхазия просит граждан не поддаваться на подобные дезинформирующие новости.

Конституционный суд является органом публичной власти, в своей деятельности руководствуется ст.72* Конституции Республики Абхазия и законами Республики Абхазии.

Обращений ни от президента Республики Абхазия, ни от какого-либо иного органа государственной власти по вопросу отмены Конституционного закона по госдаче Пицунда в Конституционный суд не поступало.

В свою очередь, Конституционный суд ставит в известность, что не обладает правом абстрактного нормоконтроля, не может по своей инициативе рассматривать вопросы, а также не вправе рассматривать вопросы без соответствующего обращения извне.

Конституционный суд Республики Абхазия подчеркивает конституционное право каждого обращаться в Конституционный суд, а также всегда готов ответить на все вопросы, интересующие общественность и журналистов, в частности».

Об этом сообщает пресс-служба Конституционного суда.