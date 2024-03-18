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Абхазия Информ

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД: НИ ОТ ПРЕЗИДЕНТА, НИ ОТ КАКОГО-ЛИБО ИНОГО ОРГАНА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ОБРАЩЕНИЙ ПО ВОПРОСУ ОТМЕНЫ КОНСТИТУЦИОННОГО ЗАКОНА ПО ГОСДАЧЕ ПИЦУНДА НЕ ПОСТУПАЛО

Новости Понедельник, 18 марта 2024 18:48
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КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД: НИ ОТ ПРЕЗИДЕНТА, НИ ОТ КАКОГО-ЛИБО ИНОГО ОРГАНА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ОБРАЩЕНИЙ ПО ВОПРОСУ ОТМЕНЫ КОНСТИТУЦИОННОГО ЗАКОНА ПО ГОСДАЧЕ ПИЦУНДА НЕ ПОСТУПАЛО

Сухум. 18 марта 2024. Абхазия-Информ. Заявление пресс-службы Аппарата Конституционного суда:

«В новостной ленте нескольких telegram-каналов опубликована дезинформация, первоисточником которой является telegram – канал RESPUBLICA / РЕСПУБЛИКА.

Дезинформацией является утверждение об обращении президента Республики Абхазия по вопросу отмены ранее принятого Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия Конституционного закона «О мерах по реализации Соглашения между правительством Республики Абхазия и правительством Российской Федерации о передаче в собственность Российской Федерации объекта на территории Республики Абхазия и порядке его использования». Также дезинформацией является и информация о голосовании судей и председателя Конституционного суда.

Конституционный суд Республики Абхазия просит граждан не поддаваться на подобные дезинформирующие новости.

Конституционный суд является органом публичной власти, в своей деятельности руководствуется ст.72* Конституции Республики Абхазия и законами Республики Абхазии.

Обращений ни от президента Республики Абхазия, ни от какого-либо иного органа государственной власти по вопросу отмены Конституционного закона по госдаче Пицунда в Конституционный суд не поступало.

В свою очередь, Конституционный суд ставит в известность, что не обладает правом абстрактного нормоконтроля, не может по своей инициативе рассматривать вопросы, а также не вправе рассматривать вопросы без соответствующего обращения извне.

Конституционный суд Республики Абхазия подчеркивает конституционное право каждого обращаться в Конституционный суд, а также всегда готов ответить на все вопросы, интересующие общественность и журналистов, в частности».

Об этом сообщает пресс-служба Конституционного суда.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Понедельник, 18 марта 2024 19:11

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