КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД: НИ ОТ ПРЕЗИДЕНТА, НИ ОТ КАКОГО-ЛИБО ИНОГО ОРГАНА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ОБРАЩЕНИЙ ПО ВОПРОСУ ОТМЕНЫ КОНСТИТУЦИОННОГО ЗАКОНА ПО ГОСДАЧЕ ПИЦУНДА НЕ ПОСТУПАЛО
Сухум. 18 марта 2024. Абхазия-Информ. Заявление пресс-службы Аппарата Конституционного суда:
«В новостной ленте нескольких telegram-каналов опубликована дезинформация, первоисточником которой является telegram – канал RESPUBLICA / РЕСПУБЛИКА.
Дезинформацией является утверждение об обращении президента Республики Абхазия по вопросу отмены ранее принятого Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия Конституционного закона «О мерах по реализации Соглашения между правительством Республики Абхазия и правительством Российской Федерации о передаче в собственность Российской Федерации объекта на территории Республики Абхазия и порядке его использования». Также дезинформацией является и информация о голосовании судей и председателя Конституционного суда.
Конституционный суд Республики Абхазия просит граждан не поддаваться на подобные дезинформирующие новости.
Конституционный суд является органом публичной власти, в своей деятельности руководствуется ст.72* Конституции Республики Абхазия и законами Республики Абхазии.
Обращений ни от президента Республики Абхазия, ни от какого-либо иного органа государственной власти по вопросу отмены Конституционного закона по госдаче Пицунда в Конституционный суд не поступало.
В свою очередь, Конституционный суд ставит в известность, что не обладает правом абстрактного нормоконтроля, не может по своей инициативе рассматривать вопросы, а также не вправе рассматривать вопросы без соответствующего обращения извне.
Конституционный суд Республики Абхазия подчеркивает конституционное право каждого обращаться в Конституционный суд, а также всегда готов ответить на все вопросы, интересующие общественность и журналистов, в частности».
Об этом сообщает пресс-служба Конституционного суда.
Последнее от Super User
- ГОСУДАРСТВО ОКАЖЕТ ПОМОЩЬ СЕМЬЕ, У КОТОРОЙ СГОРЕЛ ДОМ
- В ПАРЛАМЕНТЕ РАССМОТРЕН ПРОЕКТ ЗАКОНА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О РЕСПУБЛИКАНСКОМ БЮДЖЕТЕ НА 2024 ГОД»
- ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ ОТ ПАРЛАМЕНТА АБХАЗИИ
- ЗАЯВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ
- БИЛЕТЫ НА ТУРИСТИЧЕСКИЙ РЕТРОПОЕЗД ИЗ ТУАПСЕ В АБХАЗИЮ УЖЕ В ПРОДАЖЕ