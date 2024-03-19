ДАЧУ В ПИЦУНДЕ ДЕЛАЮТ ЯБЛОКОМ РАЗДОРА МЕЖДУ РОССИЕЙ И АБХАЗИЕЙ

Сухум. 19 марта 2024. Абхазия-Информ . Вопрос о передаче Абхазией в собственность Российской Федерации госдачи в Пицунде и участка акватории моря возле нее не получается решить уже более двух лет. Соответствующее соглашение между правительствами двух государств подписали в январе 2022 года, но его реализация затягивается из-за того, что оппозиция и значительная часть абхазской общественности выступает категорически против. Теперь же у этой истории начался новый виток, который может сильно испортить отношения между странами.

Соглашение необходимо для урегулирования вопроса о принадлежности комплекса, так как в 2008 году, после признания Россией независимости Абхазии, перестал действовать юридический документ об использовании российской стороной госдачи, заключенный в 1995 году между абхазским правительством и Главным управлением охраны РФ.

Согласно новому документу, абхазская сторона передает в собственность России всю недвижимость комплекса, а его территорию и прилежащую акваторию сдает в аренду с оплатой 1 рубль в год на 49 лет с последующей пролонгацией каждые 15 лет, если ни одна из сторон за полгода до истечения срока соглашения не сообщит другой о решении расторгнуть его. Но в этом случае недвижимость остается в собственности России, в том числе новые сооружения, построенные за время аренды.

Фактически в соглашении говорится о передаче правительству России всей территории комплекса, так как ограждающий его забор должен остаться в собственности у РФ даже в случае прекращения договора аренды. Но юридически землю оформить в собственность нельзя, поскольку Конституцией Абхазии запрещено передавать землю в собственность иностранцам.

Документ старались скрыть от общественности, понимая, что оно вызовет недовольство у части общества. Но о его содержании стало известно, и в сентябре 2022 года соглашение опубликовало посольство РФ в Сухуме.

Противники передачи комплекса в российскую собственность в качестве основного аргумента заявляют, что землю нельзя передавать в собственность другому государству, так как абхазы отстояли свою территорию во время войны с Грузией в 1992–1993 годах. Особенно оппозицию возмущает то, что РФ после получения госдачи в собственность сможет передать ее еще кому-нибудь.

Резкий всплеск недовольства произошел в декабре 2023 года, когда депутаты парламента решили ратифицировать соглашение. События стали развиваться по майданному сценарию. Оппозиция, узнав о намерении парламента ратифицировать документ, стала собирать сторонников возле правительственного квартала, объявив бессрочную акцию протеста.

Ситуацию удалось разрядить благодаря тому, что одновременно с ратификацией соглашения по комплексу в Пицунде депутаты приняли конституционный закон, который… вносит поправки в ратифицированное соглашение. Документ запрещает передачу объектов госдачи третьим лицам, а также предполагает их возврат в собственность Абхазии в случае расторжения договора аренды. Кроме того, в законе говорится, что соглашение можно расторгнуть досрочно, если одна из сторон нарушит его положения. Президент Абхазии Аслан Бжания в тот же день подписал закон.

Когда об этом сообщили оппозиции, протесты прекратились. Но такая небезусловная ратификация не могла удовлетворить российскую сторону.

Москва выразила протест по дипломатическим каналам, видимо, не желая провоцировать скандал из-за того, что Сухум фактически пытается нарушить свои обязательства.

Но в Абхазии нашлись те, кто решил обнародовать эту информацию. В середине февраля 2024 года оппозиционные информационные ресурсы стали писать, что Министерство иностранных дел России направило некую ноту в МИД Абхазии, но ее скрывают. А 13 марта негосударственные абхазские СМИ опубликовали ту самую ноту. В ней российские дипломаты напомнили абхазским коллегам, что Венская конвенция о праве международных договоров, которую Абхазия обязалась соблюдать, не допускает того, чтобы государство не исполняло обязательства по международным соглашениям, ссылаясь на свое внутреннее законодательство. А конституционный закон как раз предписывает не исполнять основные положения соглашения по пицундскому комплексу. Что это за передача недвижимости в собственность, если ее потом могут отнять?

Российский МИД попросил абхазскую сторону подтвердить готовность исполнять все пункты ратифицированного соглашения.

После того как документ опубликовали, министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба косвенно подтвердил подлинность ноты МИД РФ, возмутившись тем, что документ, направленный по дипломатическим каналам, стал достоянием общественности. «Кто и зачем это использует?» – заявил он. Хотя министру вместо поиска виновных среди представителей СМИ, вероятно, стоило бы искать источник утечки в своем ведомстве.

На вопрос, что абхазский МИД будет делать по этому вопросу, Ардзинба ответил, что для России подготовят ответ. Подробности он не стал разглашать, хотя вполне возможно, что документ снова опубликуют на оппозиционных ресурсах.

Власти Абхазии оказались перед сложным выбором: конфликтовать с Россией или с оппозицией, которую поддерживает значительная часть общества. На неофициальных абхазских новостных ресурсах стали писать, что Бжания ищет варианты отменить конституционный закон по Пицунде и обратился по этому вопросу в Конституционный суд. КС 17 марта опубликовал опровержение этих сообщений, заявив, что официальных обращений не получали, а судьи не имеют права по своему решению рассматривать подобные вопросы.

В целом реакция оппозиции на соглашение по пицундской госдаче неадекватна ситуации. Абхазы десятилетиями, еще с советских времен, когда там отдыхало высшее советское руководство, в том числе руководители СССР Никита Хрущев и Леонид Брежнев, не могут зайти на этот комплекс, и это не вызывает возмущений. Комплекс для этого и построили. В соглашении по его передаче России четко говорится, что ее будут использовать для проведения «государственных мероприятий», то есть для отдыха российских высокопоставленных лиц, требующих особой охраны. Но противники его передачи России уцепились за статус, который юридически должен оформить фактическое положение дел.

При этом за 30 лет абхазской независимости ни одна власть так и не приняла кадастрового закона. То есть абхазскую землю, о которой очень часто говорят как о безусловной ценности, до сих пор не удосужились посчитать. Такая ситуация, вероятно, и подтолкнула российское правительство на то, чтобы добиться официального статуса комплекса, чтобы иметь гарантии, так как абхазское законодательство этих гарантий не предоставляет.

Ситуация осложняется тем, что вопрос о Пицунде явно раскачивают при поддержке извне. Весной 2023 года в Абхазии неожиданно появилось молодежное общественное движение «Харах Пицунда», выступающее против того, чтобы Россия получила госдачу в собственность, а также против ряда инициатив абхазских властей. В его состав вошли в основном студенты Абхазского государственного университета. Они получили очень широкую поддержку оппозиционных информационных площадок.

Молодые люди проводили немногочисленные акции, ходили по улицам с самодельными плакатами, развешивали на видных местах баннеры и наклейки с лозунгами вроде «Мы страну в казино не проигрывали, хватит отдавать бесценные земли».

По словам участников «Харах Пицунда», они действуют самостоятельно из патриотических чувств, но первый заместитель председателя СГБ РА Заал Хварцкия в декабре заявил, что за месяц до создания организации ее будущий член Алиса Пачалия на счет собственной неправительственной организации АМЧ получила около 2 млн руб. от Программы развития ООН (UNDP). Кроме того, о причастности внешних сил к раскачке ситуации вокруг дачи в Пицунде заявил глава международного комитета Совфеда России Григорий Карасин. По его мнению, недовольство нагнетают искусственным образом.

Если историю с пицундской госдачей используют как надуманный повод для раскачки ситуации, и к этому подключились международные организации, то вполне вероятно, что в Абхазии готовят «майдан». Перевороты в республике не редкость, власть в ней последние 10 лет менялась только после протестов, перерастающих в беспорядки с захватом госучреждений в правительственном квартале.

В этот раз положение усугубляется тем, что госдачу делают яблоком раздора между Россией и Абхазией. Если на волне этих настроений сменится власть, то новое руководство откажется исполнять подписанное и ратифицированное соглашение. А это будет сильным ударом по российско-абхазским отношениям.

ИА Красная Весна

https://rossaprimavera.ru/article/1368c065?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop