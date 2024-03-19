Сухум. 19 марта 2024. Абхазия-Информ. Абхазские дзюдоисты завоевали одну золотую и три бронзовые медали в традиционном межрегиональном турнире среди юношей и девушек до 18 лет, посвященном 10-летию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Турнир прошел в Симферополе, в нем приняли участие более 300 спортсменов из различных регионов Российской Федерации, а также Республики Абхазия.