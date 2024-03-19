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Абхазия Информ

АБХАЗСКИЕ ДЗЮДОИСТЫ ЗАВОЕВАЛИ ОДНУ ЗОЛОТУЮ И ТРИ БРОНЗОВЫЕ МЕДАЛИ

Новости Вторник, 19 марта 2024 13:31
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АБХАЗСКИЕ ДЗЮДОИСТЫ ЗАВОЕВАЛИ ОДНУ ЗОЛОТУЮ И ТРИ БРОНЗОВЫЕ МЕДАЛИ

Сухум. 19 марта 2024. Абхазия-Информ. Абхазские дзюдоисты завоевали одну золотую и три бронзовые медали в традиционном межрегиональном турнире среди юношей и девушек до 18 лет, посвященном 10-летию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Турнир прошел в Симферополе, в нем приняли участие более 300 спортсменов из различных регионов Российской Федерации, а также Республики Абхазия.

Нестор Аристава, одержав четыре победы, занял первое место в весовой категории до 55 кг.

Среди юношей третьи места заняли Лука Гогохия в весовой категории до 50 кг и Матвей Хондзия в весовой категории до 60 кг, София Аведян стала третьей среди девушек в весовой категории до 53 кг.

Команду подготовили Беслан Аристава и Роберт Новоян.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Вторник, 19 марта 2024 13:34

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