АБХАЗСКИЕ ДЗЮДОИСТЫ ЗАВОЕВАЛИ ОДНУ ЗОЛОТУЮ И ТРИ БРОНЗОВЫЕ МЕДАЛИ
Сухум. 19 марта 2024. Абхазия-Информ. Абхазские дзюдоисты завоевали одну золотую и три бронзовые медали в традиционном межрегиональном турнире среди юношей и девушек до 18 лет, посвященном 10-летию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Турнир прошел в Симферополе, в нем приняли участие более 300 спортсменов из различных регионов Российской Федерации, а также Республики Абхазия.
Нестор Аристава, одержав четыре победы, занял первое место в весовой категории до 55 кг.
Среди юношей третьи места заняли Лука Гогохия в весовой категории до 50 кг и Матвей Хондзия в весовой категории до 60 кг, София Аведян стала третьей среди девушек в весовой категории до 53 кг.
Команду подготовили Беслан Аристава и Роберт Новоян.