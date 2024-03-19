УВД ПО ГОРОДУ СУХУМ РЕАГИРУЕТ НА ЛЮБОЙ СИГНАЛ О ПРОТИВОПРАВНЫХ ДЕЙСТВИЯХ
Сухум. 19 марта 2024. Абхазия-Информ. Сотрудниками оперативных подразделений Управления внутренних дел по г. Сухум принимаются усиленные меры по предупреждению и выявлению преступных посягательств, по обеспечению правопорядка в столице.
Как прокомментировал первый заместитель начальника УВД по г. Сухум, начальник криминальной милиции Мурат Гулария, криминогенная ситуация в столице стабильно улучшается, что является результатом оперативно-профилактической работы.
«Мы реагируем на каждое заявление и любой сигнал о противоправных действиях, и просим граждан незамедлительно обращаться в милицию, содействовать при проведении оперативно-розыскных и профилактических мероприятий. Ведь доверие людей и тесное взаимодействие с общественностью существенно влияет на повышение качества работы органов правопорядка», – отметил Мурат Гулария.
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