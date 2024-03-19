В КАБМИНЕ ПРОШЛА ВСТРЕЧА С ДЕНИСОМ ГУЛАРИЯ

Сухум. 19 марта 2024. Абхазия-Информ . Председатель Пенсионного фонда Денис Гулария проинформировал премьер-министра Александра Анкваба о текущей деятельности и перспективных планах фонда. По данным Гулария общая сумма начисленной пенсий, пособий и доплат за январь-февраль 2024 года составила 234 млн 237 тыс. рублей, что на 24 млн 999 тыс. рублей больше, чем в предыдущем году. За аналогичный период в 2023 году было выплачено 209 млн 238 тыс. рублей.

За январь и февраль текущего года в Пенсионный фонд поступили страховые взносы в сумме 160 млн 929 тыс. рублей, что на 27 млн 737 тыс. рублей больше, чем в 2023 году.

Количество получателей пенсий и пособий по состоянию на 1 марта составляет 48 169 человек, что на 1 461 человек меньше, чем в 2023 году. Сумма профинансированных доплат к пенсиям на 1 марта составила 57 млн 278 тыс. рублей, что на 5 млн 255 тыс. руб. больше, чем в 2023 году.

Общее число получателей доплат к пенсии составляет 13 155 человек, что на 1 113 человек больше, чем в 2023 году.

С начала 2024 г. была погашена задолженность перед Пенсионным фондом в сумме 19 млн 532 тыс. рублей. Всего по инкассовым поручениям с января 2024 года взыскано 481,6 тыс. руб.

Во исполнение решений правительства Абхазии с января 2024 года повышены размеры пенсии 11 категориям граждан (более 5000 человек) инвалидам и семьям погибших в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг. Размер дополнительной потребности денежных средств на эти выплаты в год составляет 125,1 млн руб.

Со второго полугодия текущего года планируется повышение на 1 тысячу рублей выплаты отдельным категориям пенсионеров, не являющимся получателями пенсии и иных социальных выплат иностранного государства.

Денис Гулария сообщил о планах повышения выплат более 13 тысячам 230 получателям социальных пенсий на 1 тысячу рублей в месяц. Это затронет и все категории инвалидов с детства.

Премьер-министр поручил Пенсионному фонду сосредоточиться на реализации планов по повышению национальных пенсий и пособий, сохраняя тенденцию своевременной их выплаты.