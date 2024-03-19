 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024

ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО

Сухум. 14 января 2024. Абхазия-Информ. Западные спонсоры финансируют ряд «независимых информационных проектов» в Абхазии, которые…
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
«ОФИЦИАЛЬНАЯ АБХАЗИЯ», ЧТО ЭТО ТАКОЕ И ЧТО ОНА ЗНАЧИТ ДЛЯ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ?
октября 31 2023
«ОФИЦИАЛЬНАЯ АБХАЗИЯ», ЧТО ЭТО ТАКОЕ И ЧТО ОНА ЗНАЧИТ ДЛЯ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ?

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Март 2024 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В КАБМИНЕ ПРОШЛА ВСТРЕЧА С ДЕНИСОМ ГУЛАРИЯ

Новости Вторник, 19 марта 2024 19:57
Оцените материал
(0 голосов)
В КАБМИНЕ ПРОШЛА ВСТРЕЧА С ДЕНИСОМ ГУЛАРИЯ

Сухум. 19 марта 2024. Абхазия-Информ. Председатель Пенсионного фонда Денис Гулария проинформировал премьер-министра Александра Анкваба о текущей деятельности и перспективных планах фонда. По данным Гулария общая сумма начисленной пенсий, пособий и доплат за январь-февраль 2024 года составила 234 млн 237 тыс. рублей, что на 24 млн 999 тыс. рублей больше, чем в предыдущем году. За аналогичный период в 2023 году было выплачено 209 млн 238 тыс. рублей.

За январь и февраль текущего года в Пенсионный фонд поступили страховые взносы в сумме 160 млн 929 тыс. рублей, что на 27 млн 737 тыс. рублей больше, чем в 2023 году.

Количество получателей пенсий и пособий по состоянию на 1 марта составляет 48 169 человек, что на 1 461 человек меньше, чем в 2023 году. Сумма профинансированных доплат к пенсиям на 1 марта составила 57 млн 278 тыс. рублей, что на 5 млн 255 тыс. руб. больше, чем в 2023 году.

Общее число получателей доплат к пенсии составляет 13 155 человек, что на 1 113 человек больше, чем в 2023 году.

С начала 2024 г. была погашена задолженность перед Пенсионным фондом в сумме 19 млн 532 тыс. рублей. Всего по инкассовым поручениям с января 2024 года взыскано 481,6 тыс. руб.

Во исполнение решений правительства Абхазии с января 2024 года повышены размеры пенсии 11 категориям граждан (более 5000 человек) инвалидам и семьям погибших в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг. Размер дополнительной потребности денежных средств на эти выплаты в год составляет 125,1 млн руб.

Со второго полугодия текущего года планируется повышение на 1 тысячу рублей выплаты отдельным категориям пенсионеров, не являющимся получателями пенсии и иных социальных выплат иностранного государства.

Денис Гулария сообщил о планах повышения выплат более 13 тысячам 230 получателям социальных пенсий на 1 тысячу рублей в месяц. Это затронет и все категории инвалидов с детства.

Премьер-министр поручил Пенсионному фонду сосредоточиться на реализации планов по повышению национальных пенсий и пособий, сохраняя тенденцию своевременной их выплаты.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Вторник, 19 марта 2024 19:59

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В ГУЛРЫПШСКОМ РАЙОНЕ ОБНАРУЖЕНА МАЙНИНГ ФЕРМА
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.