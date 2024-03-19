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Абхазия Информ

ЗАСЕДАНИЕ ПАРЛАМЕНТСКОГО КОМИТЕТА ПО ОБОРОНЕ И НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Новости Вторник, 19 марта 2024 23:32
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ЗАСЕДАНИЕ ПАРЛАМЕНТСКОГО КОМИТЕТА ПО ОБОРОНЕ И НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Сухум. 19 марта 2024. Абхазия-Информ. Состоялось расширенное заседание парламентского Комитета по обороне и национальной безопасности, в котором приняли участие министр социального обеспечения и демографической политики Руслан Аджба, замминистра обороны Нодар Авидзба и другие представители Минобороны Абхазии, Архивного управления при МО, Министерства здравоохранения, Военной прокуратуры и зампредседателя Фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов Эмзар Ашуа.

Комитет рассмотрел проект закона «О внесении изменений в Закон Республики Абхазия «О ветеранах Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов и участниках боевых действий на территории Республики Абхазия».

В действующем законе говорится, что при наличии рецептов, выданных организациями здравоохранения центральных и местных органов государственного управления Республики Абхазия, обеспечивается право на бесплатное приобретение лекарственных средств в государственных аптеках и лечебно-профилактических учреждениях Республики Абхазия инвалидам I и II групп, а инвалидам III группы предусмотрено приобретение лекарств с установлением скидки в размере 50% от их цены.

В рассмотренном законопроекте изменениями в этой части предлагается к бесплатному приобретению лекарств добавить и возможность бесплатного приобретения медицинских изделий. Бесплатное приобретение медицинских изделий предлагается распространить на инвалидов I, II и III групп.

Кроме того, законопроектом определено, что перечень лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного приобретения инвалидами I, II и III групп будет утверждаться Кабинетом министров по представлению центрального органа государственного управления, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социального обеспечения, трудовых и непосредственно связанных с ними отношений и демографии.

По итогам обсуждения члены Комитета единогласно приняли решение вынести данный законопроект на заседание сессии в первом чтении.

В соответствии с повесткой дня заседания состоялось обсуждение организационных вопросов, возникших при исполнении положений, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 7 Закона Республики Абхазия «О ветеранах Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов и участниках боевых действий на территории Республики Абхазия».

Участники заседания обсудили порядок получения статуса инвалида войны и участника боевых действий на территории Абхазии, ведение Единого государственного регистра ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов и ветеранов тыла Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов и Единого государственного регистра участников боевых действий на территории Республики Абхазия, меры социальной защиты и поддержки ветеранов и другое.

По итогам обсуждения предложено создать рабочую комиссию для эффективного решения проблем, имеющихся в применении данного закона, во главе с представителем Администрации президента и ввести в ее состав представителей соответствующих министерств и ведомств.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Вторник, 19 марта 2024 23:44

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