В ТУБЕРКУЛЁЗНОМ ДИСПАНСЕРЕ НАЧАТО СТРОИТЕЛЬСТВО ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ

Сухум. 20 марта 2024. Абхазия-Информ . Уже несколько лет Туберкулёзном диспансере наблюдались серьезные проблемы с канализационным водоотведением. В этой связи, назрела острая необходимость строительства локальных очистных сооружений. Решение о строительстве было принято после рабочей поездки министра здравоохранения Эдуарда Бутба в медучреждение в конце 2023 года.

По поручению министра, начальник управления транспорта, строительства и снабжения МЗ РА, помощник министра Роланд Гамисония проверил ход работ.

Руководитель госкомпании «Апсныргылара» Руслан Тванба, сообщил, что строительство уже началось и в случае соблюдения плана, завершится в течение 20 дней.

Роланд Гамисония отметил, что медучреждение должно получить готовый объект в сроки и по всем стандартам.

«Раньше администрация диспансера своими силами справлялись с данной проблемой, но это было крайне неэффективно. Благодаря нашей инициативе и поддержке правительства проблема будет решена», – отметил он.

Сметная стоимость всех работ составила 4 млн 400 тысяч рублей.