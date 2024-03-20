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Абхазия Информ

В ТУБЕРКУЛЁЗНОМ ДИСПАНСЕРЕ НАЧАТО СТРОИТЕЛЬСТВО ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ

Новости Среда, 20 марта 2024 13:26
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В ТУБЕРКУЛЁЗНОМ ДИСПАНСЕРЕ НАЧАТО СТРОИТЕЛЬСТВО ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ

Сухум. 20 марта 2024. Абхазия-Информ. Уже несколько лет Туберкулёзном диспансере наблюдались серьезные проблемы с канализационным водоотведением. В этой связи, назрела острая необходимость строительства локальных очистных сооружений. Решение о строительстве было принято после рабочей поездки министра здравоохранения Эдуарда Бутба в медучреждение в конце 2023 года.

По поручению министра, начальник управления транспорта, строительства и снабжения МЗ РА, помощник министра Роланд Гамисония проверил ход работ.

Руководитель госкомпании «Апсныргылара» Руслан Тванба, сообщил, что строительство уже началось и в случае соблюдения плана, завершится в течение 20 дней.

Роланд Гамисония отметил, что медучреждение должно получить готовый объект в сроки и по всем стандартам.

«Раньше администрация диспансера своими силами справлялись с данной проблемой, но это было крайне неэффективно. Благодаря нашей инициативе и поддержке правительства проблема будет решена», – отметил он.

Сметная стоимость всех работ составила 4 млн 400 тысяч рублей.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Среда, 20 марта 2024 13:27

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