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Абхазия Информ

ЭЛКАН ГВАЗАВА – ПОБЕДИТЕЛЬ ОТКРЫТЫХ РЕСПУБЛИКАНСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ НА ПРИЗЫ БФТА

Новости Среда, 20 марта 2024 13:28
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ЭЛКАН ГВАЗАВА – ПОБЕДИТЕЛЬ ОТКРЫТЫХ РЕСПУБЛИКАНСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ НА ПРИЗЫ БФТА

Сухум. 20 марта 2024. Абхазия-Информ. Элкан Гвазава стал победителем открытых республиканских соревнований на призы БФТА с результатом в сумме двоеборья 260 кг (120 – рывок, 140 – толчок). Спортсмен выступал в весовой категории до 61 кг в составе сборной России. Соревнования проходят в городе Витебске Республики Беларусь. В них принимают участие около 200 спортсменов.

Элкан Гвазава – чемпион России, обладатель Кубка России, победитель первенства России, серебряный призер первенства России, двукратный серебряный призер чемпионата России, бронзовый призер Спартакиады сильнейших спортсменов России, рекордсмен России, мастер спорта.

В 2023 году был признан лучшим спортсменом года Республики Абхазия по версии болельщиков.

Абхазский спортсмен учится в Казанском училище Олимпийского резерва. Тренируется под руководством Марата Мадиярова. Спортсмен тренировался в Калдахуарской школе-интернат имени Д.И.Чагава в секции по тяжелой атлетике под руководством мастера спорта СССР, заслуженного учителя Абхазии Ясона Кяхба.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Среда, 20 марта 2024 13:31

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