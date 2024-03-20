ЭЛКАН ГВАЗАВА – ПОБЕДИТЕЛЬ ОТКРЫТЫХ РЕСПУБЛИКАНСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ НА ПРИЗЫ БФТА

Сухум. 20 марта 2024. Абхазия-Информ. Элкан Гвазава стал победителем открытых республиканских соревнований на призы БФТА с результатом в сумме двоеборья 260 кг (120 – рывок, 140 – толчок). Спортсмен выступал в весовой категории до 61 кг в составе сборной России. Соревнования проходят в городе Витебске Республики Беларусь. В них принимают участие около 200 спортсменов.